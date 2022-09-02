HDP’li Semra Güzel yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel’in yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Bakan Soylu, “Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.” ifadelerine yer verdi.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı.