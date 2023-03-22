HDP'nin adayı kim olacak? İşte kulislerde konuşulanlar

Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP’nin seçimlere ilişkin tutunacağı tavır ise yakından izleniyor. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı konusundaki görüşü ise resmi olarak bugün açıklanacak.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Açıklama öncesinde kulislerde dikkat çeken iddialar konuşuluyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkarmama kararı aldı” ifadelerini kullandı.

"Aday çıkarmayacak"

Bir iddia da gazeteci İsmail Saymaz’dan geldi. Saymaz, “HDP eğilimini ortaya koymuş görünüyor, her halükarda aday çıkarmayacak” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile görüşülmüştü

Kulislerde benzer iddialar dillendirilirken, HDP geçen gün Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM’de bir görüşme gerçekleştirmişti.