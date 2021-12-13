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HDP'nin İstanbul kongresine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin İstanbul İl Kongresi'yle ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, dün Küçükçekmece’de gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde, terör örgütü elebaşını övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, HDP İstanbul İl Kongresi ile ilgili soruşturma başlattı.

 