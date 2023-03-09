HDP'nin savunma süresi 11 Nisan'a ertelendi
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatma davasındaki sözlü savunmasını partinin talebi üzerine 14 Mart'tan 11 Nisan'a erteledi. AYM heyeti, 11 Nisan'da sözlü savunmayı dinleyecek.
HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayla ilgili sözlü savunma için ek süre talebi kabul edildi. HDP 11 Nisan'da savunmasını yapacak.
Daha önce sözlü savunma tarihi 14 Mart olarak duyurulmuştu. Partinin talebiyle süre uzadı.
Anayasa Mahkemesi (AYM) heyeti, 11 Nisan'da sözlü savunmayı dinleyecek.
Ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Esastan görüşmeye başlanacak
Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasından sonra üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
Heyetin, karar verene kadar müzakerelerini aralıksız sürdürmesi bekleniyor.
HDP'ye devlet yardımının bulunduğu banka hesabına konulan blokenin kaldırılması talebi ise bugün görüşülüyor.