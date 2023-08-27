HDP'nin yeni eş başkanları belli oldu

HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi, Ankara'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde "Biz'ler HDP Mutlaka Başaracağız" ve "Umudu Büyütüyoruz" sloganlarıyla düzenlendi.

Tek liste halinde yapılan seçimlerde Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak, kayıtlı 904 delegenin yeterli çoğunluğunun oyunu alarak Eş Genel Başkanlıklara seçildi.

Kongrede ayrıca Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

'Mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız'

Kongrede konuşan eski Eş Genel Başkan Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçlarında başarılı olamadıklarını, seçimlerin ardından öz eleştiri ve kongre sürecinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kongre, başlattığımız sürecin finali değil, başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız ama HDP ruh olarak da kurum olarak da buradadır."

Eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Küçük bir kongre yaptığımızın farkındayız. Bir değişikliğe, dönüşüme, yeniden bir yapılanmaya gittiğimizin farkındayız." dedi.