HDP'ye yeniden kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), kapatılması istemli yeniden dava açtı.



Toplam 850 sayfalık iddianame Anayasa Mahkemesine gönderildi. HDP'de yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi.



HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.



HDP'nin kapatılması istemiyle daha önce AYM'ye yapılan başvuru, iddianamede bulunan eksikler gerekçe gösterilerek iade edilmişti.

AK Partili Çelik'ten değerlendirme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kapatma davasının yeniden açılmasıyla ilgili olarak, şunları söyledi:

"İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç."







