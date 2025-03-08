'Hedefimiz belli' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin ön seçim sürecini İzmir’den başlattı. Burada yaptığı konuşmada demokrasi, halkın iradesi ve CHP’nin ön seçim sürecine vurgu yapan İmamoğlu, "İktidarın en korktuğu şey sandıktır. 23 Mart’ta sandığı onlara göstereceğiz" dedi.

İzmir’de coşkulu bir kalabalığa seslenen İmamoğlu, partisinin ön seçim kararını "demokrasi devrimi" olarak nitelendirdi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkın iradesini esas alan bir süreci benimsediğini vurguladı.

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına vurgu yapan İmamoğlu, "Bu millet esareti, eşitsizliği, adaletsizliği asla kabul etmez. Mühür kendini sultan sananlarda değil, millettedir" ifadelerini kullandı.

"Bu bir meydan okumadır!"

Ön seçim sürecinin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacağını belirten İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi, tek adamların ve dar kadroların iradesiyle şekillenen siyasete meydan okumaktadır. 23 Mart’ta bu bozuk düzeni değiştirmeye kararlı olduğumuzu en güçlü şekilde göstereceğiz" dedi.

İmamoğlu, Türkiye'de demokrasinin güçlendirilmesi için halkın iradesinin en güçlü şekilde sandıkta yansıtılması gerektiğini savunarak, "İktidarın en korktuğu şeyi, sandığı onlara göstereceğiz. Sandık, demokrasinin en büyük gücüdür" ifadelerini kullandı.

"CHP, halkın partisi olduğunu gösterecek"

Konuşmasında CHP’nin halkın talepleri doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, parti üyelerine çağrıda bulunarak, "Bizim anlayışımıza göre, nasıl ki vatandaşlar ülkenin sahibi ise, üyeler de partilerin sahibidir. Onlar ne derse o olur" dedi.

CHP'nin demokrasiye olan bağlılığının altını çizen İmamoğlu, "Ön seçim, bu iradenin en net göstergesidir. Parti üyelerinin vereceği her oy, sandıktan kaçanları titretecek" diyerek partilileri sürece aktif katılım göstermeye davet etti.

"Uykularını kaçıracağız"

Ön seçim sürecinin büyük bir demokrasi hareketi olacağını ifade eden İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin zulme karşı tek yürek olduğunu göstereceğiz. O bir avuç insanın uykularını kaçıracağız! Partimizin her üyesi bu sürecin önemini kavramalı ve harekete geçmeli" diyerek parti üyelerine seslendi.

İmamoğlu konuşmasının sonunda parti yönetimine teşekkür ederek, "Bu devrim gibi kararı alan Genel Başkanımız ve merkez yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

CHP’nin ön seçim sürecinde halkın iradesinin en güçlü şekilde ortaya konacağını belirten İmamoğlu, "Hep birlikte kolları sıvayacağız, bu bozuk düzeni değiştireceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.