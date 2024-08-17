‘Hedefimiz Türk şirketlerini Amerikan piyasalarına açmak’

TABA-AmCham (Türkiye Amerikan İş Adamları Derneği), ABD ile olan ticari ilişkileri derinleştirmek ve Türk diasporasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Genel Başkan Vekili Doruk Malhan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği masaya yatırıldı. “TABA-AmCham Tanışma Toplantısı” etkinliğinde TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Şanlı, Başkan Yardımcıları Eyüp Akbal, Abdullah Bozatlı, Yılmaz Sönmez, Hüseyin Eren Derinkök, Ali Aygün, Abdüssamet Bahadır ve üyeleriyle birlikte yaklaşık 100 iş insanı bir araya geldi. Gündem üzerine değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte üyeler, fikir alışverişiyle yeni iş ortaklıkları kurma imkânı buldu.

Toplantıda TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Şanlı, Türk iş dünyasının ABD’deki potansiyelini daha verimli hale getirmek için gerekli stratejik adımları vurguladı. Şanlı, Türkiye ve ABD arasındaki ticari bağların güçlendirilmesinin yanı sıra, Türk diasporasının bu süreçte oynayacağı kritik rolün de altını çizerek, “TABA-AmCham olarak, bu toplantının hem Türkiye hem de Amerika arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek yeni iş birliği fırsatlarına kapı aralayacağına inanıyoruz. Toplantı sonucunda alınan kararlar, her iki ülke iş dünyasına büyük katkılar sağlayacak önemli stratejik adımların atılmasına vesile olacaktır” dedi. Toplantıya ayrıca, TASC (Turkish American Steering Committee) Başkanı Seyit Şahin ve beraberindeki heyet de katılım gösterdi.

“Çok büyük projelerle holdingde yerimi alacağım”

Etkinlik katılımcıları arasında yer alan TABA-AmCham üyesi, aynı zamanda Lydia Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Fatma Zehra Çevik, iş hayatındaki hedefleri ve projeleri hakkında şunları söyledi; “İkinci jenerasyon ve 23 yaşında bir kadın girişimci olarak dünyada sürdürülebilirlik ve yeşil bir dünya için güneş enerjisi santrallerimizi globalleştirmeyi ve özellikle Amerika ve Avrupa’da yaygınlaştırmayı hedeflemekteyim. Şu anda kendimi finans sektöründe geliştirmek adına Bulls Yatırım’da kurumsal finans departmanında uzman olarak çalışmaktayım. Eğitim hayatımın başından beri hayalim Wall Street’te kalıcı bir ofis ile birlikte Amerikan piyasalarında öncül aracı kurumlardan biri olmaktır. Bu ülkenin vatandaşı olarak sadece ülkeme hizmet vermek ve vatandaşlık görevlerimi yerine getirmek için genç yaşımda çalışma hayatına atıldım. Türkiye’ye olan katkılarımız ve yatırımlarımız Lydia Holding olarak devam edecektir.” TABA-AmCham’e katılımından da söz eden Çevik, “Bugün burada TABA-AmCham’in bu değerli toplantısında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. TABA-AmCham’in Kamu İlişkileri Direktörü Avukat Meltem Banko vesilesiyle TABA-AmCham ile tanıştım ve üye oldum” dedi.

“Bayrak yarışında bayrağı daha ileriye taşıyacağım”

Çevik, Lydia Holding’te üstlendiği görev ve gelecek hedeflerini anlatırken, “Temsil ettiğim holdingimizin olursa Avrupa’daki ve Amerika’daki yatırımlarını organize etmek istiyorum. Şahsi olarak hedefim İnşallah yakın zamanda Amerika’nın belli bölgelerinde yeşil enerjiyle alakalı yeni GES santralleri kurmayı hedeflemekteyiz. Türk şirketlerin Amerikan piyasalarına açılması ve ülkemizin gün geçtikçe artan yatırım yapılabilir ortamında yabancı finansmanın ülkemize çekilmesi adına güvence verebilmek amaçlı hızlı bir şekilde hizmet vermeye başlanabilir. ESG ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığımız, uluslararası yeşil finansman sağlama ve yatırım çekme konusunda bir mihenk taşı olacaktır. İkinci jenerasyon olarak bizler bu bayrak yarışında her zaman birinci jenerasyondan aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için elimizden geleni sonuna kadar yapmak için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

“Lydia Holding’in çeşitli sektörlerdeki yatırımları devam edecek”

Sermaye piyasalarının gelişimini yorumlayan Çevik, “Tabii ki teknolojinin gelişmesi ve alternatif yatırım araçlarının artmasıyla birlikte birçok iş insanının dikkatini çeken sermaye piyasaları gün geçtikçe daha büyük önem arz etmektedir. Bugün burada birçok önemli şirketle görüşme imkânı buldum. Holdingimize olan yoğun ilgiden büyük memnuniyet duymaktayım” dedi.

Enerji ve sürdürülebilirlik odak sektörler arasında

Lydia Holding’in enerji sektöründeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Çevik, şunları söyledi; “Dünya ve ülkemiz için yeşil enerji ve bunun sürdürülebilirliği çok önemli bir husustur. Portföyümüz şu anda GES barındırmaktadır. Bir çok yatırımcı gibi Grubumuz da olası yeşil enerji yatırımları için araştırmalar yapmaktadır. Bunlar ile ilgili bu aşamada kamu ve yatırımcılarımız ile paylaşılması gereken bir olgunluk seviyesi henüz bulunmamaktadır. Bu çerçevede, ABD’de de yürütmek istediğim finans faaliyetleri ve projelerimde Lydia Holding bayrağının olmasını da çok önemseyeceğim. Böylelikle enerji ve sürdürülebilirlik alanlarında da önemli işlere imza atabiliriz diye düşünüyorum."

'İş dünyasının kadın gücüne çok ihtiyacı var'

TABA-AmCham’in Kamu İlişkileri Direktörü Avukat Meltem Banko: TABA-AmCham’in Kamu İlişkileri Direktörü Avukat Meltem Banko, derneğin faaliyetleri ve derneğin kadın girişimcilere verdiği önem hakkında şöyle konuştu; “Öncelikle ülkemizin önde gelen şirketlerini bugün burada buluşturan TABA-AmCham ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. TABA-AmCham ailesi olarak derneğimiz; kurulduğu 1987 yılından itibaren ülkemizin ABD’ye kurumsal olarak açılan kapısı ve burada faaliyet gösteren ve zorlu piyasaya girmek isteyen şirketlerimizin en büyük partnerlerinden biri olarak yoluna devam etmektedir.

Dernek olarak sürdürülebilirlik, kadın istihdamı ve girişimciliğine verdiğimiz önem tarafımın da kamu ilişkileri direktörü olarak parçası olduğu yönetim kadrosundan anlaşılacaktır. Bu adanmışlığımızın en yeni parçası olan Fatma Zehra Hanım gibi kıymetli genç girişimci dostlarımızın da burada bulunması hepimizin için iftihar kaynağı olmuştur. Fatma Hanım gibi dinamik ve sektörün içinden gelen kadın girişimci ve yöneticilere çok daha fazla ihtiyacımız var. Bugün kendisinin burada bulunması, ilerde aynı hayallere sahip birçok kadınımız için ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Ayrıca bugün burada TABA-AmCham ailesi olarak Amerika’da faaliyet göstermek isteyen tüm şirketlerimize destek vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek isterim. Derneğimizin eylül ayı itibarıyla gerçekleştirmeyi planladığı büyük faaliyet ve projeler öncesinde Amerika’da faaliyet göstermek isteyen tüm iş insanlarımızı derneğimize davet etmekten büyük mutluluk duyarım.”