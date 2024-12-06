Hedefimiz Türkiye’de kadın girişimci sayısını artırmak

Nagihan KALSIN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde dün "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 90. Yıl Dönümü Programı” düzenlendi. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’yla kadın girişimciliğini artırmak, karar alma mekanizmalarındaki temsilini yükseltmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kadınlar başarı hikayesi yazıyor

Göktaş, “Kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamada en etkili araçlardan birinin, eşitliğe duyarlı bütçeleme olduğuna inanıyoruz. Bugün Türkiye, OECD ülkeleri arasında kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi uygulayan 23 ülke arasında yer alıyor. Bu projeyle eşitliğe duyarlı kamu politikaları ve bütçe süreçlerini geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Türk kadınının, Milli Mücadele'de gösterdiği cesaret ve fedakarlığın ardından bu hakla birlikte eğitim, çalışma hayatı ve siyasette daha etkin bir noktaya ulaştığını dile getiren Göktaş, "Kadınlar, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ve yükselişinin de başat aktörleri oldu. Bilimden sanata, eğitimden spora, girişimcilikten siyasete kadar her alanda büyük başarı hikayeleri yazdılar, yazmaya da devam ediyorlar" diye konuştu.

Kadın milletvekili sayısı yeterli değil

Kadınların dijital okuryazarlık ve teknoloji becerilerinin artırılmasının, hem bireysel hem de toplumsal ilerleme açısından büyük bir önem arz ettiğine inandıklarını dile getiren Göktaş, bu kapsamda özellikle mühendis kızlarla ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınlara destek olmak için projeler yürüttüklerini bildirdi. Bakan Göktaş, siyasi temsil oranını yükseltmek, kadın girişimciliğini desteklemek ve çalışma hayatında fırsat eşitliğini sağlamak için pek çok reform gerçekleştirdiklerini anlatarak, kadın milletvekili oranının yüzde 20'lere ulaştığını ancak bu sayıyı yeterli görmediklerini söyledi.

“Rakamlar ilerledi ama yeterli değil”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90'ıncı yılını kutlama konuşmasında fırsat eşitliğine dikkat çekerek “Fırsat eşitliği hem cinslerin arasında da eşitliğin sağlanmasıdır. Türk kadını elde ettiği kazanımlardan geri adım atmayarak öncü unsur olarak yola devam edecektir, kazanımları ileriye götürecektir.” açıklamasında bulundu.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin en büyük yasama ve denetleme fonksiyonunu icra eden, demokrasinin tecelligahı Meclis'te çeşitli partilerin çatısı altında kadın milletvekillerinin görev almasının bir tesadüf olmadığını belirterek, "Evet, rakamlar ilerlemiştir ama yeterli değildir. Bundan sonra hep beraber hepimizin vazifesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsilinin artırılması için gayret sarf etmek, hep beraber bu mücadeleyi sürdürmektir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş), "1934-2024 Kadın Milletvekilleri Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.