Hekimler yarın iş bırakıyor

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında iyileştirme öngören düzenlemenin geri çekilmesi sebebiyle yarın ülke genelinde iş bırakma kararı aldı.

Genel Sağlık-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin kanun tekliflerinin geri çekilmesi gibi hakka, hukuka aykırı, vicdanları derinden yaralayıcı duruma karşı sessiz kalmayacağız." denildi.

Açıklama özetle şöyle:

"16.11.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte tali komisyon olarak Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na, esas komisyon olarak da Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na havale edilen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Meclis Başkanlığı'na sunulan raporla 29.11.2021 tarihinde 287 sıra sayısıyla bastırılarak dağıtılmıştır. Söz konusu kanun teklifleri, kamuoyuna henüz yasalaşmadan açıklanmış, sağlık çalışanlarına 'büyük bir lütuf' yapılmış gibi duyurulmuştur. Öncelikle 'pratisyen hekim, uzman hekim ve diş hekimlerini' kapsayan bir düzenleme yapılması öngörülmüş; bu husus, kamuoyuna ve sağlık çalışanlarına 'bir müjde' olarak duyurularak sağlık çalışanlarına 'sözde' sahip çıkıldığı imajı yaratılmaya çalışılmıştır.

Fakat 13 gün boyunca sergilenen tiyatronun son perdesinde, Komisyon'da, 'sözde' özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklifleri geri çekilmiştir. Mevcut durumda, sağlık çalışanlarının elinde kocaman bir sıfırdan başka hiçbir şey bulunmamaktadır. Sağlık çalışanları ile ilgili bir yasal düzenlemeyi temel kanun çıkararak yapmak yerine, konunun muhatabı olan sağlık çalışanlarının dikkatinden kaçırmak gayesi ile torba kanun teklifleri içerisinde bir yere sıkıştırmaya çalışan iktidar, sağlık çalışanlarına emeğinin karşılığını yine vermekten kaçınmıştır.

"Sessiz kalmayacağız"

Söz konusu 'kanun teklifleri', tüm sağlık çalışanlarını kapsamaması nedeniyle sağlık çalışanlarını ayrıştırmış, iş barışını bozmuş, sağlık çalışanlarının huzurunu kaçırmıştır. Siyasi iktidarın, sağlık emekçilerinin hak etmiş olduğu özlük haklarını dikkate alacakları yönünde inancımız kalmamıştır. Siyasi iktidar, sürekli olarak vaatte bulunmakta, sürekli olarak gerçekleşmeyen vaatler nedeniyle hüsrana uğrayan hep sağlık emekçileri olmaktadır. Sağlık emekçileri yok sayılmakta, özlük hakları, torba kanun içerisinde düzenlenmeye çalışılmakta ve bu dahi başarılamamaktadır. Genel Sağlık-İş olarak, sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin kanun tekliflerinin geri çekilmesi gibi hakka, hukuka aykırı, vicdanları derinden yaralayıcı duruma karşı sessiz kalmayacağız.

Bu nedenle 15 Aralık 2021 tarihinde, acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, diğer hastalara nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek şekilde ülke genelinde iş bırakma eylemleri yapılacaktır."

TTB'den açıklama

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında iyileştirmeyi öngören yasanın geri çekilmesi sebebiyle 15 Aralık’ta bir günlük iş bırakma eylemi yapma kararı almıştı. TTB'nin resmi sitesinden çağrı ile vatandaşlardan da destek istendi.

TTB'den yapılan açıklama şöyle:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı ile çökertilen sağlık sistemi artık devam ettirilemez bir hal almıştır. Koronavirüs salgını hem sizlere hem de bizlere, mevcut sağlık otoritesinin toplum sağlığını korumak gibi bir derdi olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sağlık sisteminin artık sağlık değil sağlıksızlık ürettiğini uzun süredir dile getirmemize rağmen hiçbir adım atılmamıştır. Yaşanılan bu çöküşe tanıklık eden biz sağlık emekçileri artık nefes alamıyoruz. Bilimden, yaşamdan, emekten yana değil sermayeden yana olan sağlık politikalarına sabrımız tükendi.

Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var. Tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen, çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemez. Taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz için. Sağlık mücadelesinde yan yanayız. Toplumun sağlığı ancak sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir.

Bu nedenle 15 Aralık Çarşamba günü g(ö)revdeyiz. Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi her yaşta acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımına devam edilecek; Covid-19 veya Covid-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek; poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir. Hastalarımızın sağlığını bizden daha iyi kimse düşünemez. Bugün g(ö)revimiz, daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için. Sizlerden, acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz. Bu eyleme vereceğiniz destek ile sağlıklı bir ülke için umudumuzu büyüteceğiz."