Helikopter kazasında bakanlıktan savunma! 'İnisiyatif pilottaydı'

Muğla'da 22 Aralık'ta sisli havada Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu ikisi pilot dört kişinin ölmesinin yankıları sürüyor. Kazanın ardından sisli havada helikoptere neden uçuş izni verildiğini tartışma konusu olmuştu.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek "Helikoptere uçuş izni verilmesi hangi kriterlere dayanılarak, kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?" diye sormuştu.

'Pilot inisiyatifinde uçuş gerçekleşti'

Sağlık Bakanlığı, bugün internet sitesinden açıklama yayınlayarak kazaya dair bilgi verdi.

Açıklamada bakanlığın 15 helikopter ve 1 uçak ambulansın ülke çapında farklı noktalarda görev yaptığı belirtildi. Bu kapsamda faaliyet gösteren helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından saat 10:07’de kalkmasının ardından hastane binasına çarparak düştüğü anımsatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu ambulans helikopterin uçuşu, Türkiye AIP’si 'Uçuş Planlama' hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuştur. Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."