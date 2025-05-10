Hem anneleri hem de esnafı gülümsetecek: TESK Başkanı Palandöken’den Anneler Günü açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu özel günün annelerimizi mutlu etmek için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

“Anneniz, aldığınız hediyeye değil; sizin ona gösterdiğiniz sevgiye, saygıya ve değere bakar” diyen Palandöken, Anneler Günü'nün yalnızca ekonomik değil, duygusal olarak da çok değerli olduğunu ifade etti.

“415 meslek dalında hareketlilik başlıyor”

Palandöken, Anneler Günü’nün esnaf için yılın en canlı dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Bu gün aynı zamanda esnaf için de çok önemli. A’dan Z’ye 415 meslek dalında hareket başlar. Pastacıdan çiçekçiye, züccaciyeden billuriyeye, tuhafiye dükkanlarına kadar, artık bütün gereçlerin satıldığı mağazalarda, esnaf dükkanlarında bir hareketlilik olur. Böyle özel günleri esnaf olarak hep iple çekiyoruz. Sevgililer Günü’nü, ardından gelen bayramları, Anneler Günü’nü, Babalar Günü’nü, Kurban Bayramı’nı bu kapsamda değerlendiriyoruz. Bu günler, esnafın en hareketli, en çok iş yaptığı, en çok kazanç sağladığı günler olarak görülüyor. Bu sene ise önceki yıllara göre biraz daha fazla hareket bekliyoruz. Çünkü çarşıda, pazarda fiyatlar yüksek. Tahmini olarak 80 ila 100 milyar TL arasında bir ciro oluşması öngörülüyor. Tabii bu miktar farklı sektörler arasında paylaşılacak. İnsanlar annelerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanacak, kendi araçlarıyla yola çıkacak, taksi tercih edecek. Bu hareketlilik de ekonomiye ciddi bir katma değer sağlayacak” dedi.

"'Yavrum geldi' sözünü duymak her şeye bedel"

Palandöken, Anneler Günü’nün yalnızca bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, “Bu günün en önemli özelliği, annenizin size hiçbir şey beklemeden açtığı o şefkatli kucağın belki de hayatınız boyunca içinizde taşıyacağınız, size yön verecek en kıymetli sevgi oluşudur. Gelenek hâline dönüşmüş olan bu duygu hem sevgi alışverişini pekiştirecek, hem de esnafın iş yapmasına, çarşının, pazarın canlanmasına katkı sağlayacaktır. Aynı duygularla, herkesin Anneler Günü’nü sağlıklı, uzun süre birlikte geçirilecek nice günlerin başlangıcı olarak kutluyoruz. Annenize, babanıza, aile büyüklerinize duyacağınız saygı ve sevgiyi yılın sadece bir gününe değil, hayatınızın her anına yaymanızı temenni ediyoruz. Bu yıl da aynı duygularla Anneler Günü’nü idrak etmeyi, tüm annelerimizin ellerinden öpmeyi, onların yüzlerinde oluşacak bir gülümsemeyi görmeyi ve ‘Yavrum geldi’ kelimesini duymayı canı gönülden istiyoruz” ifadelerini kullandı.