Hem kaçak elektrik hem 20 milyonluk borç!

Mardin'de kaçak elektrik için gözünü karartan şahıs, onarım görevlisinin ağır yaralanmasına neden olurken, 20 milyonluk zarara da yol açtı.

Dicle Elektrik, Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Türkmen Deresi mevkisinde gizlice trafo binasına giren M.Ö'nün, yüksek enerji tüketen konkasör şantiyesinin borç nedeniyle kesilen elektriğini kaçak yollarla yeniden bağladığını tespit etti.

Kaçak elektriği kesmeye gelen görevli akıma kapıldı

Bölgeye elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in arıza ekibi, kaçak bağlantıya müdahale etmek üzere olay yerine yönlendirildi. Kaçak bağlantı nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek isteyen gövli ekip şefi Y.B. ise çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak ağır yaralandı.

20 milyonluk borcu ödemediler

Konkasör şantiyesinin ise 20 milyon liralık borcunun bulunduğu, bu nedenle daha önce 5 kez elektriğinin kesildiği, her defasında kimliği belirlenemeyen kişilerin trafo binasına anahtar kırmak veya uydurmak suretiyle gizlice girerek kaçak elektrik çektiği öğrenildi.

Dicle Elektrik, elektrik şebekesine yasal olmayan yolla müdahale ederek şirket çalışanının ağır yaralanmasına neden olan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, yetkisiz kişilerin elektrik şebekesine müdahale etmesinin can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekilerek, bu nedenle pano ve trafolardan uzak durulması istendi.