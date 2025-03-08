Hemofili A hastalarının ilacı geri ödeme listesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Hemofili A hastaları için evde deri altına uygulanabilen ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya paylaşımında Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'ne değindi.
Bakan Işıkhan, tebliğle Hemofili A hastaları için evde deri altına uygulanabilen ilacın geri ödeme kapsamına alındığını kaydetti.
Bakan, "Özellikle Hemofili A hastası evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.