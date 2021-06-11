Hemşire ve infaz koruma memurlarına da yıpranma hakkı geldi

ANKARA(DÜNYA) - Hemşire ve infaz koruma memurlarının, özlük haklarıyla ilgili yıllardır bekledikleri düzenleme hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunda “yıpranma payı” olarak da bilinen, sigortalının işyeri türüne istinaden Kanunda yapılan ayrıma göre prim ödeme gün sayılarına eklenecek fiili hizmet süresini gösteren fiili hizmet zammı kapsamını genişletti.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile fiili hizmet zammı alan meslek gruplarını gösteren liste kapsamına Ceza infaz kurumları ile insan sağlığına ilişkin işler eklendi.

Fiili hizmet zammından yararlanabilecek meslek grupları şunlar:

Ceza infaz kurumlarındaki; Ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler

İnsan sağlığına ilişkin işler başlığında ise 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar yer alacak.