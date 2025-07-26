Hendek kazıldı, gerçek ortaya çıktı: Deliler Fayı’nda 7 büyüklüğünde deprem olur mu? Uzmanlardan net cevap!

Türkiye’nin diri fay hatları üzerindeki bilimsel çalışmalar devam ederken, Sivas ve Kayseri’yi doğrudan ilgilendiren Deliler Fayı üzerindeki paleosismolojik araştırmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, yürütülen çalışmalara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Deliler Fayı'nda hendekler açıldı, yer altından örnekler alındı

AFAD, Belediyeler Birliği ve MTA'nın desteklediği "Türkiye’nin Diri Faylarının Paleosismolojisi" projesi kapsamında, Kayseri’den Sivas’a kadar uzanan Deliler Fayı’nın üç segmenti üzerinde kazı çalışmaları yapıldı. Saha çalışmaları kapsamında Başyayla, Şarkışla ve Bünyan bölgelerinde toplam altı hendek açıldı. Açılan hendeklerde jeolojik katmanlar incelendi, yüzey kırıkları araştırıldı ve örnekler laboratuvar analizine gönderildi.

"7 büyüklüğünde bir deprem üretmesini beklemiyoruz"

Prof. Dr. Koçbulut, arazi gözlemleri ışığında bu fayın 7 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyelinin düşük olduğunu belirterek, “Teorik olarak bu fay için 7 büyüklüğünde deprem senaryosu hesaplanabilir. Ancak arazi bulgularımız ve hendek analizlerimiz, bu denli büyük bir depremin burada gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor” dedi.

Yer altı sessizliğini koruyor

Deliler Fayı’nın yüzeyi kıracak ölçekte aktif bir fay gibi davranmadığını söyleyen Koçbulut, “Sahadaki veriler fayın hareketli olmadığını gösteriyor. Açtığımız hendeklerde büyük yıkım potansiyeli taşıyan bir yüzey kırığına rastlamadık. Ancak analiz süreci tamamlandığında elimizde daha net veriler olacak” ifadelerini kullandı.

Bölge için kritik veri sağlanacak

Kazıdan elde edilen örneklerin tarihlendirme çalışmalarıyla fayın geçmişte büyük bir deprem üretip üretmediği de netlik kazanacak. Eğer geçmişte yüzey kırığına yol açan bir deprem yaşandıysa, ne zaman olduğu ve hangi büyüklükte gerçekleştiği ortaya konacak. Böylece hem Sivas hem de Kayseri’deki yerleşim alanları için deprem riski daha somut verilerle değerlendirilecek.

Çalışmalar devam ediyor

Deliler Fayı’na dair saha çalışmaları ve laboratuvar analizleri tamamlandığında, bu hattın Türkiye'nin deprem haritasındaki yeri yeniden ele alınacak. Prof. Dr. Koçbulut, bu süreçte kamuoyunun yalnızca teorik modellere değil, saha verilerine dayalı bilimsel sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.