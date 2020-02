“Hep beraber fedakârca Dünya gazetesini sahiplendik”

11 Şubat 2020

Türk basının duayen ismi, DÜNYA gazetesinin kurucusu Nezih Demirkent'i anıldığı töreninde konuşan DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “Nezih Demirkent, bağımsız, bağlantısız gazeteciliğin yılmaz bir savunucusu olarak 51 yıllık yaşamını gazeteciliğe adadı. Hepimizin örnek alması gereken bir insandır” dedi.



Nezih Demirkent’i minnetle ve şükranla andıklarını ifade eden Güldağ, “Onun gazetesinde her zaman içinde çalışma şevki olan, gazetecilik ateşi yanan 20 yaşında da olsa 70 yaşında da olsa herkese yer vardı. Bunun ne kadar değerli bir yaklaşım olduğunu her geçen gün biraz daha fazla anlıyorum” dedi.



DÜNYA gazetesini çalışanlar olarak devraldıklarını anımsatan Güldağ, “Hep beraber fedakarca gazetenin yaşaması için sahiplendik. Elimizden geleni de yapmaya devam ediyoruz. Kısa bir süre sonra DÜNYA gazetesinin 40. yılını da gururla kutlayacağız. Eminim bizi izliyorsa, kendisi de bundan mutlaka büyük gurur duyacaktır” ifadesini kullandı. Güldağ şöyle devam etti: “O, mesleğinde en önemli sivil toplum örgütlerini yöneten bir kişi olmasına rağmen çevresine ve meslektaşlarına olan duyarlılığını hiçbir zaman yitirmedi. Her zaman hepimize elinden geldiğince yardımcı oldu. Bu yüzdendir ki Babıali’de kimseye kolay kolay baba lakabını takmazlar. Biz Nezih Baba’nın öğrencileri olarak elimizdeki gazeteyi uzun yıllar yaşatmaya kararlıyız. Işın Demirkent’in de gazetemizin gelişmesinde çok büyük katkıları vardı. Kendisine de Nezih beye de bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum.”

Girdiği tüm hayatlarda iz bıraktı

DÜNYA gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt da “Heykeller yanına yaklaştıkça büyür, insanlar yanına yaklaştıkça küçülür diye bir söz vardır. Yanına yaklaştıkça büyüyen az sayıda insan tanıdım. Bunlardan biri de şüphesiz Nezih Demirkent’ti. Evvela iyi bir insandı, çünkü zor zamanda dostlarının, arkadaşlarının, tanıdıklarının arkasındaydı. İyi bir gazeteciydi. Türkiye’nin en çalkantılı döneminde büyük bir gazetenin yöneticisiydi. Mesleğe iz de bırakan bir insandı, gazetecilikle ilgili arşivlere baktığınızda muhakkak Nezih Demirkent’e rastlarsınız. İyi de bir tüccardı. Özetle bir insanın gönüllerde iz bırakması çok zordur. O, girdiği tüm hayatlarda iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

Her şeyden önce iyi bir gazeteciydi…

Nezih Demirkent’in her şeyden önce iyi bir gazeteci olduğunu aktaran DÜNYA gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Yeniliklere açık olan ve uzmanlığa değer veren bir gazeteciydi. Ben onun yönlendirmesiyle tarım yazmaya başladım. Anadolu’da halen gittiğimizde her yerde Nezih beyin izlerini görüyorum. Anadolu’ya ve kendi mesleğine sahip çıkan çok değerli bir büyümüzdü” ifadesini kullandı.

TGC'den mesaj

Uzun yıllar başkanlığını yürüttüğü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de Nezih Demirkent için anma mesajı yayınladı. Demirkent’in “TGC’nin kurumsallaşmasında, gazetecilerin dayanışmasında, Anadolu basınının güçlenmesinde rehber rolü oynadığına” vurgu yapılan açıklamada, “Yaygın ve yerel diye ayırmaksızın gazetecilerin birlikteliği için uğraş veren Nezih Demirkent, basın sektörümüzün sağduyuyu temsil eden öncü isimlerindendi” denildi.

DÜNYA çalışanları olarak, kurucumuz merhum Demirkent’i

bugün kabri başında düzenlenen törenle andık.

Meslek onuruna adanmış bir ömür...

O, Türk basınının duayeni idi… 2001’de hayata veda ettiğinde, geride büyük bir DÜNYA bırakmıştı. Tam 19 yıl geçti... Demirkent okulunun takipçileri ve DÜNYA çalışanları olarak, büyük ustayı saygı ve özlemle anıyoruz…

25 Eylül 1930’da İstanbul’da doğdu…

Göztepe Uzunçayır Sokak 11 numaralı evde…



Ağabeyi Semih’ten sonra annesi Sabiha Hanım’ın ikinci çocuğuydu…

Ailesinin kökeni Manisa’nın Demirci ilçesi olan babası Ahmet Nurettin Bey ile birlikte bir yaşında ‘şark hizmeti’ne çıktı…

Önce Urfa…

Suruç ve Akçakale…

Dört yaşında Hakkari…

İlkokula Van’da başladı, İzmit Akçakoca’da bitirdi…

Ortaokuldan girdiği Haydarpaşa Lisesi’nden 1948’de mezuniyet…

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfta iken, Son Saat gazetesinde mesleğe ilk adım;

Stajyer spor muhabirliği…

Tarih, 10 Kasım 1950… Gazetecilikte uzun deneyim yılları…

Yeni Sabah ve Yeni Gazete’de muhabirlik, yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü…

Moda Spor Kulübü’nde voleybol antrenörlüğü…

O yıllarda Kandilli Kız Lisesi’nin genç voleybolcusu, sonra İstanbul Üniversitesi’nin Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Işın Demirkent ile evlilik… Kızları Didem Demirkent’in dünyaya gelişi… 1970’te Hürriyet…

Türk basının amiral gemisinde 10 yıl genel müdürlük…

Türkiye ekonomisinin dışa açılmasıyla birlikte, ekonomi basınının kurumsal inşası: DÜNYA; 2 Mart 1981…

Görevlerle birlikte sosyal sorumlulukların da artışı…

18 Kasım 1982… “Baba Nezih” Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) başkanlığına seçildi.

TGC’nin yayın organı Bizim Gazete’nin yayımı…

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi…

TGC Basın Müzesi…

10 yıl başkanlık…

Sonra, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığı…

Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı’nın yönetimi…

Gazetecilik mesleğinin ilkelerinin ve değerlerinin yılmaz savunucusu… Onlarca basın ödülü, basın şeref kartı, bugün de mesleğine sahip çıkan gazetecilerin başucu kitapları; “Sayfa Sayfa Gazetecilik”… Meşhur; “Salı Yazıları”… “Medya Medya”… Son anına kadar gazeteciliğe ve meslek onuruna adanmış bir ömür; meslekte 51, ekonomi gazeteciliğinde 20 yıl…

11 Şubat 2001’de aramızdan ayrıldı. Ardında, ilkelerine sıkı sıkıya bağlı büyük bir DÜNYA bıraktı.

DÜNYA, 40. yılında da kurucusunun izinde...

Türkiye’nin ekonomi gazetesi, kuruluşunun 39. yılında yeni bir döneme girdi. Aralık 2019’dan itibaren yönetimi üstlenen çalışanlar, daha güçlü bir DÜNYA için -Türkiye’de daha önce örneği yaşanmamış yeni bir ortaklık modeliyle- yola devam kararı aldı. Genel yayın yönetmeninden muhabirine, sayfa operatöründen bölge temsilcisine kadar tüm birimleriyle elini taşın altına koyan DÜNYA çalışanları, böylelikle Nezih Demirkent’in kurumsal mirasını da yaşatma kararlılığını gösterdiler. Büyük bir özveriyle mesleğine sahip çıkan çalışanlar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağımsız, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile okurlarına her gün yeni bir DÜNYA hazırlamanın heyecanını yaşıyor.





Ekonomi sözlüğü Demirkent’e ithaf edildi

DÜNYA’nın, 40. Kuruluş yıldönümüne özel olarak hazırlanan “Ansiklopedik Ekonomi ve İş Hayatı Sözlüğü” Nezih Demirkent’e adandı. Ekonomist ve ekonomi gazetecisi Faruk Türkoğlu’nun hazırladığı sözlük, 776 sayfada ekonomi ve iş dünyasına dair 500’e yakın kavram, tanım ve başlığı kapsıyor. Alanında dünyada bir ilk olan çalışma, 6 bölümde her biri kendi başına bir sözlük olacak kapsam ve detayda ekonomi, demografi, yönetim, işletmecilik, reklamcılık ve pazarlama konularını tek bir çatı altında derli toplu ve birbirleriyle bağlantılarını kurarak sunuyor.