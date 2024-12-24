Hepsiburada, 2024 yılı Türkiye'nin alışveriş tercihlerini açıkladı

E-ticaret platformu Hepsiburada, verilen siparişleri analiz ederek 2024 yılında öne çıkan alışveriş eğilimlerini paylaştı. Bu yıl özellikle teknoloji, küçük ev aletleri ve moda kategorileri tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği kategoriler oldu.

Küçük ev aletlerine yoğun ilgi

Küçük ev aletleri, bu yılın en çok tercih edilen kategorileri arasında yer aldı. Robot süpürge, kahve makineleri, fritözler, buharlı ütüler ve hava temizleme cihazları en çok ilgi gösterilen ürünler arasındaydı.

Teknoloji ürünleri zirvede

2024 yılında özellikle akıllı telefonlar, oyun konsolları ve taşınabilir bilgisayarlar en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Akıllı saatler ve bluetooth kulaklıklar ise kullanıcıların popüler tercihleri arasında kalmayı sürdürdü.

Modada rahat ürünlere rağbet

Türkiye'nin moda tercihlerinde bu yıl rahatlık ön plandaydı. Spor ayakkabılar, saatler ve güneş gözlükleri aksesuar seçimlerinde öne çıkarken, tişört, kazak ve pantolon gibi temel giyim ürünleri yoğun talep gördü.

Kişisel bakımda ise serumlar, güneş koruyucular ve saç bakım ürünleri dikkat çekti. Elektrikli diş fırçaları ve IPL cihazları, kullanıcıların bakım rutinlerinin önemli parçalarından biri haline geldi.

En çok alışverişin yapıldığı iller

E-ticaretin merkezi olan İstanbul, Ankara ve İzmir dışında, sırasıyla Bursa, Kocaeli ve Antalya en çok alışveriş yapan iller olarak öne çıktı. Hepsiburada'nın pazaryeri modelinde ise İstanbul, Ankara ve İzmir dışında en yüksek ciro yapan iller Çorum, Bursa ve Kayseri oldu.

En çok 19.00 - 20.00 saatlerinde alışveriş yapıldı

Tüketiciler, alışverişlerini belirli günlerde ve saatlerde yoğunlaştırdı. Kasım ayı, yılın en hareketli dönemi olurken, 11 Kasım'da en yüksek günlük trafik, sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldı. En fazla siparişin verildiği saat dilimi ise akşam 19.00 - 20.00 saatlerinde kaydedildi. Özellikle Pazartesi ve salı günlerinde alışveriş yoğunluğu dikkat çekti.