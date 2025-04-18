Her 10 çocuktan 9'u aktif kullanıcı! TÜİK açıkladı: Çocuklar interneti nasıl kullanıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait 'İstatistiklerle Çocuk' bültenini yayımladı. Raporda, çocukların dijital alışkanlıklarına dair veriler dikkat çekti.

TÜİK’in Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların internet kullanım oranı 2021 yılında yüzde 82,7 iken, 2024 yılında yüzde 91,3’e yükseldi.

Cinsiyete göre bakıldığında, 2021'de erkek çocuklarda yüzde 83,9 olan bu oran, 2024’te yüzde 92,2’ye çıktı. Kız çocuklarında ise internet kullanımı aynı dönemde yüzde 81,5’ten yüzde 90,3’e yükseldi.

En çok video izliyorlar

Araştırma, interneti düzenli olarak kullanan çocukların en fazla video izleme amacıyla çevrim içi olduklarını ortaya koydu. 6-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 83,9’u interneti video izlemek için kullanırken, yüzde 75’i ödev, öğrenme ya da çevrim içi derslere katılma faaliyetlerinde bulundu.

Bunu yüzde 72,7 ile oyun oynama veya oyun indirme, yüzde 72,6 ile sosyal medya kullanımı takip etti. E-posta gönderme veya alma ise yüzde 13,2 ile çocuklar arasında en az tercih edilen internet faaliyeti oldu.