Her 6,5 yılda bir 7’den büyük deprem! Türkiye 26 yılda 448 bin kez sallandı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, çarpıcı veriler paylaştı.

“Marmara Depremi’nin ardından geçen 26 yılda Türkiye’de 448 bin deprem meydana geldi” diyen Özmen, en fazla sarsıntının 2023, 2017, 2020 ve 2024 yıllarında kaydedildiğini aktardı. Özmen, sadece 2023 yılında yaklaşık 74 bin sarsıntı yaşandığını söyledi.

Büyük depremlerde tablo ağır

Son 26 yılda 6 ila 6,9 büyüklüğünde 46 deprem kaydedildiğini belirten Özmen, “Ortalama her 6,5 yılda bir, 7’den büyük depremle karşılaşıyoruz. Yılda iki kere de 6’dan büyük deprem yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Özmen, bu süreçte 77 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, ekonomik kaybın ise 200 milyar dolara yaklaştığını açıkladı.

İstanbul ve Marmara için kritik uyarı

Kuzey Anadolu Fayı’nın Yalova açıklarına kadar kırıldığını, Marmara Denizi’ndeki bazı fayların ise 1766’dan bu yana büyük deprem üretmediğini hatırlatan Özmen, bu alanların “sismik boşluk” olarak değerlendirildiğini söyledi.

“Olası 7’den büyük bir deprem İstanbul’u çok ciddi şekilde etkileyecek.” uyarısında bulunan Özmen, Marmara’nın güneyinde uzun süredir sessiz kalan Gemlik Körfezi hattının da büyük risk taşıdığını dile getirdi.

“Sındırgı depremi riski bitirmedi”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Özmen, bu sarsıntının 5,1-5,2 büyüklüğüne kadar artçılar üretebileceğini ifade etti.

Simav Fay Zonu’nun yalnızca 20 kilometrelik bölümünün kırıldığını söyleyen Özmen, “Bu depremden sonra artık burada olmaz düşüncesi doğru değil. Balıkesir, Türkiye’nin pek çok ili gibi yüksek deprem riski taşıyor. İstanbul’un deprem tehlikesi de Sındırgı depremi öncesi neyse bugün aynı seviyede.” dedi.

Özmen, geçen 26 yılda yasal ve teknik adımlar atılsa da bunların yeterli olmadığını, yıkımlar ve can kayıplarının devam etmesinin bunun göstergesi olduğunu belirterek kentsel dönüşümün hayati önemini vurguladı.