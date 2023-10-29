Her alanda daha çok kalkınmaya odaklanmalıyız

Hüseyin Kış / Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günlerde Türki­ye’nin her alanda daha çok kalkın­maya, barışa ve dostluğa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mustafa Ke­mal Atatürk’ün, “Yurtta barış dün­yada barış” şiarıyla hareket edil­mesi çağrısında bulunuyoruz. Fe­derasyonumuzun çatısı altındaki derneklerimiz bu anlamlı haftayı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşkuyla kutlayan etkinliklere im­za attı, atmaya devam ediyor. Panel­ler, söyleşiler, Ankara ve Anıtkabir gezilerinin yanı sıra Cumhuriyete özel yarışmalar düzenleyen Adana ve Mersin’deki dernek başkanları­mızı, yönetimlerini ve üyemiz olan tüm iş insanlarını kutluyor, başarı­larının devamını diliyoruz.