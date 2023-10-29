Her alanda daha çok kalkınmaya odaklanmalıyız
Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günlerde Türkiye’nin her alanda daha çok kalkınmaya, barışa ve dostluğa ihtiyacı olduğunu biliyoruz.
Hüseyin Kış / Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı
Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günlerde Türkiye’nin her alanda daha çok kalkınmaya, barışa ve dostluğa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yurtta barış dünyada barış” şiarıyla hareket edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Federasyonumuzun çatısı altındaki derneklerimiz bu anlamlı haftayı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşkuyla kutlayan etkinliklere imza attı, atmaya devam ediyor. Paneller, söyleşiler, Ankara ve Anıtkabir gezilerinin yanı sıra Cumhuriyete özel yarışmalar düzenleyen Adana ve Mersin’deki dernek başkanlarımızı, yönetimlerini ve üyemiz olan tüm iş insanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.