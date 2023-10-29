“Her fabrika bir kaledir” sözünün önemini gördük
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bu anlamlı günlerde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kaydettiği “Her Fabrika Bir Kaledir” sözünün önemini bir kere daha görüyor ve yaşıyoruz.
Nadir Küpeli / Eskişehir OSB Başkanı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan ve bugün 100 yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte, muasır medeniyeti yakalamış, modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bir asırlık maziye sahip Cumhuriyet rejiminin, Türkiye’nin gelişip büyümesinde, özellikle ekonomik bakımdan gelişiminde önemli kazanımlar sağlanmıştır.
Kalkınmayı öngören bir dehanın izinden yürüyoruz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği görebilmesi, Cumhuriyetinin kuruluş aşamasından sonraki 15 yıllık kısa bir sürede kurduğu çok sayıda sanayi kuruluşu, fabrikalar, kurum ve kuruluşlarla ülkemizin hızla kalkınmasına, iktisadi ve sınai bağımsızlığın sağlanmasında, ekonominin sağlam temeller üzerine oturmasına neden olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu anlamlı günlerde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her Fabrika Bir Kaledir” sözünün önemini bir kere daha görüyor ve yaşıyoruz.
Kurulduğunda 1 milyon metrekare büyüklüğe sahip olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, aradan geçen 54 yılda, Anadolu’nun bozkırında 34 milyon metrekare büyüklüğü ile dev bir sanayi üssü meydana getirerek, sayıları bine yaklaşmakta olan her biri bir kale olan fabrikalara ev sahipliği yapmaktadır.
Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olarak bölgemize yeni yatırım alanları kazandırma konusundaki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şunu belirtmek isteriz ki Türkiye geneline baktığımızda yatırım maliyetleri en düşük, en modern ve altyapısı en gelişmiş OSB’lerden biri olmamız nedeniyle başta yurt dışından olmak üzere ülkemizin çeşitli kentlerinden yeni yatırımcılar Eskişehir OSB’yi tercih ediyorlar. Hızla artan bu yatırımcı talebini karşılayabilmek için çok uzun süredir çalıştığımız üç ayrı rezerv alanımızın kamulaştırma işlemlerini büyük ölçüde tamamlamış durumdayız. Böylece Eskişehir OSB’de Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yıllarında gelebilecek tüm büyük ölçekli veya sektörel kapsamlı her türlü boyuttaki yatırım yeri talepleri sorunsuz bir şekilde karşılanarak, yatırımcılara en yüksek standartlar ve kalitede alt yapı hizmeti kesintisiz sağlanmış olacak. Yaptığımız çalışmalarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk 20 yıllık döneminde yani 2040’lı yıllara kadar olan dönemde Eskişehir’e gelmek isteyen tüm yeni yatırımlar için sanayi alanları şimdiden hazırlanmış durumda.