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“Her fabrika bir kaledir” sözünün önemini gördük

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bu anlamlı günlerde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kaydettiği “Her Fabrika Bir Kaledir” sözünün önemini bir kere daha görüyor ve yaşıyoruz.

Haber Merkezi
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Nadir Küpeli / Eskişehir OSB Başkanı

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün öncülüğünde, tarihte eşine az rastla­nır bir destanla kurulan ve bu­gün 100 yaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu ya­na vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte, muasır medeniyeti yakalamış, modern ve büyük Türkiye ide­ali yolunda hedeflerini gerçek­leştirmeye devam etmektedir. Bir asırlık maziye sahip Cum­huriyet rejiminin, Türkiye’nin gelişip büyümesinde, özellik­le ekonomik bakımdan gelişi­minde önemli kazanımlar sağ­lanmıştır.

Kalkınmayı öngören bir dehanın izinden yürüyoruz

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün geleceği görebilmesi, Cumhuriyetinin kuruluş aşa­masından sonraki 15 yıllık kısa bir sürede kurduğu çok sayıda sanayi kuruluşu, fabrikalar, ku­rum ve kuruluşlarla ülkemizin hızla kalkınmasına, iktisadi ve sınai bağımsızlığın sağlanma­sında, ekonominin sağlam te­meller üzerine oturmasına ne­den olmuştur. Cumhuriyetimi­zin 100. yılını kutladığımız bu anlamlı günlerde, Ulu Önderi­miz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her Fabrika Bir Kaledir” sözü­nün önemini bir kere daha görü­yor ve yaşıyoruz.

Kurulduğunda 1 milyon met­rekare büyüklüğe sahip olan Es­kişehir Organize Sanayi Bölge­si, aradan geçen 54 yılda, Ana­dolu’nun bozkırında 34 milyon metrekare büyüklüğü ile dev bir sanayi üssü meydana getirerek, sayıları bine yaklaşmakta olan her biri bir kale olan fabrikalara ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye’nin en büyük OSB’le­rinden biri olarak bölgemize ye­ni yatırım alanları kazandırma konusundaki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şu­nu belirtmek isteriz ki Türkiye geneline baktığımızda yatırım maliyetleri en düşük, en modern ve altyapısı en gelişmiş OSB’ler­den biri olmamız nedeniyle baş­ta yurt dışından olmak üzere ül­kemizin çeşitli kentlerinden ye­ni yatırımcılar Eskişehir OSB’yi tercih ediyorlar. Hızla artan bu yatırımcı talebini karşılayabil­mek için çok uzun süredir çalış­tığımız üç ayrı rezerv alanımızın kamulaştırma işlemlerini bü­yük ölçüde tamamlamış durum­dayız. Böylece Eskişehir OSB’de Cumhuriyetimizin ikinci as­rının ilk yıllarında gelebilecek tüm büyük ölçekli veya sektörel kapsamlı her türlü boyuttaki ya­tırım yeri talepleri sorunsuz bir şekilde karşılanarak, yatırım­cılara en yüksek standartlar ve kalitede alt yapı hizmeti kesin­tisiz sağlanmış olacak. Yaptığı­mız çalışmalarla Cumhuriye­timizin ikinci yüzyılının ilk 20 yıllık döneminde yani 2040’lı yıllara kadar olan dönemde Es­kişehir’e gelmek isteyen tüm yeni yatırımlar için sanayi alanları şimdiden hazırlanmış durumda.