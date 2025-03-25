'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin tutuklandı

Berkay Gezgin'in avukatı Cemil Çiçek tutuklama kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Çiçek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı müvekkilim Berkay Gezgin ne yazık ki tutuklandı. 22 yaşındaki bir genç tutuklandı.

Kendisinin son cümlesi şu oldu: “Lütfen beni unutturmayın!”

Asla unutmayacağız, unutturmayacağız!

Her şeye rağmen her şey çok güzel olacak!