'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay Gezgin tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmaları sırasında "Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi" diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin, tutuklandı. Tutuklanma haberini avukatı Cemil Çiçek duyurdu.
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Berkay Gezgin'in avukatı Cemil Çiçek tutuklama kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
Çiçek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı müvekkilim Berkay Gezgin ne yazık ki tutuklandı. 22 yaşındaki bir genç tutuklandı.
Kendisinin son cümlesi şu oldu: “Lütfen beni unutturmayın!”
Asla unutmayacağız, unutturmayacağız!
Her şeye rağmen her şey çok güzel olacak!