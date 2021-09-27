CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Trabzon’un Yomra İlçesinde esnaf ve fındık üreticileri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26,5 lira açıkladığı fındık fiyatını piyasada göremediklerini belirten Kaya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 randıman fındığın fiyatını 26,5 lira olarak açıkladı. Fakat 50 randıman fındık şu an piyasada 23 liradan alınıyor. Her şeyin fiyatı artarken fındığın fiyatı ucuzladı.” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındığa kota koyduğunu bu nedenle üreticilerin ürünlerini düşük fiyattan tüccara sattığını belirten bir fındık üreticisi şunları söyledi:

“Toprak Mahsulleri Ofisi, dönüm başına en fazla 100 kilo alıyor. Bugün dönümden en fazla 300 kilo fındık çıkıyor. 100 kilosunu veriyorsun. 150-200 kilosunu mecburen tüccara vermek zorunda kalıyorsun. Üreticimiz mağdur olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne giden her 10 kişiden 7’sinin fındığı geri dönüyor. Bu geri dönen üreticimiz de ister istemez serbest piyasada tüccara yöneliyor. Fiyat 23 liraya düştü. Mağduriyetimiz çok fazla.”

CHP'li Kaya, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel nedeniyle fındığı kurutma konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını, bu nedenle de fındıkta yağlanma meydana geldiğini söyledi.

Yağlanma nedeniyle fındığın kalitesinin düştüğünü belirten Kaya, “Yağlanma nedeniyle 50 randıman fındık bulma şansı yok. Sayın Cumhurbaşkanı’nın 26 buçuk lira açıkladığı 50 randıman fındığın şu an piyasadaki alış fiyatı 23 lira. Cumhurbaşkanı’nın 26 buçuk lira açıkladığı fiyat hikâyeden ibaret. Maalesef piyasada böyle bir fiyat yok” diye konuştu.

Karadeniz Bölgesi’nde çay ve fındık üreticilerinin sıkıntı yaşadığını belirten Kaya, “Çay üreticisi perişan. 4 lira olarak açıklanan çayın fiyatı 2 liralara kadar düşmüş. Fındığımız, 26 buçuk lira olarak açıklanmış, şimdi 23 lira 50 randıman onu da alan yok. Bu iki üründe büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Fakat AKP hükümeti bunu görmüyor, duymuyor. Karadeniz'i unutmuş, gözden çıkarmışlar sanki.” dedi.