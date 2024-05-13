Herkes İçin Hareketlilik mobil uygulaması bu yıl hayata geçirilecek

Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Bakanlık bünyesindeki engelli çalışanlarla bir araya geldi. Uraloğlu, 'Herkes İçin Hareketlilik' adlı mobil uygulamada, refakatçi modülünden engelli taşıma hizmetleri modülüne, ulaşım sisteminin erişilebilirliğini iyileştirmeye yönelik geri bildirim modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar pek çok alt başlık olduğunu belirtti.

Vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırıyoruz

Uraloğlu, Türkiye'de engellilere yönelik ilk kanunun 2005'te çıktığına dikkati çekerek, kanunun amacının, engelli vatandaşların temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin etmek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit şartlarda tam ve etkin katılımlarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Başlatılan farklı sosyal sorumluluk kampanyalarıyla engellilere dönük eğitim altyapısının ve kalitesinin zenginleşmesini sağladıklarının altını çizen Uraloğlu, Bakanlık olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

'Turuncu Masa Hizmet Noktası' YHT garlarında hizmet veriyor

Yüksek hızlı tren (YHT) garlarında 2019'da engelli vatandaşların seyahatlerinin planlanmasından bilet alımına, gar ve istasyonlara ulaşımından seyahat sonunda evlerine rahatça dönmelerine yönelik Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulamalarını başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, havaalanlarında da bu hizmetin verildiğini ve şehirlerarası otobüs terminallerinde de yaygınlaştırılacağını vurguladı.

Dijital danışma kioskları ve özel yaka kartları

Havalimanlarında engelli yolcu standartlarına uygun danışma, pasaport, bilet satış ve check-in bankoları ile engelli tuvaletleri oluşturduklarına işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca engellilerin kullanabileceği standartlarda rampa ve basamaklar tesis ettik, hissedilebilir yer zemin döşemeleri yaptık. İstanbul Havalimanı'mız, erişilebilir havalimanlarının en güzel örneklerinden biridir. 23 farklı noktada bulunan erişilebilir 'Bana Sor Dijital Danışma Kioskları'ndan sesli ve görüntülü canlı danışma ve Türkçe işaret dili hizmeti alınabilmektedir. 'istairport.com' web sitesinden başvuru yaparak çok özel misafir kartı alan demans, otizm ve down sendromlu yolcular, uçuş kapıları bölgesinde bulunan çok özel misafir odalarında sakin bir zaman geçirebilmektedir. Yine, demans, otizm gibi fark edilemeyen, desteğe ve hassasiyetle yaklaşılmaya ihtiyacı olabilecek yolcular için danışma noktalarından ücretsiz 'ayçiçeği yaka kartı' temin edilerek, bu yolcuların görünür olmaları sağlanmaktadır."

Uraloğlu, Bakanlık olarak inşa edilen tüm metro hatlarında, engelli yolcuların istasyona inmeleri için engelli asansörleri imal ettiklerini ve istasyon genelinde sesli anons sistemiyle görme engelli yolculara da bildirim sağladıklarını belirtti.

Engelli müşterilerin aylıklarını diledikleri yerde ödüyoruz

Engelli vatandaşlara e-Devlet'te 'Engel Yok' projesi kapsamında gerçekleştirilen Engelsiz Çağrı Merkezi ile işaret dili bilen çağrı merkezi çalışanları ile görüntülü destek sağlamaya başladıklarının altını çizen Uraloğlu, işitme engelli vatandaşların Görüntülü Çağrı Merkezi hizmeti ile operatörlerle işaret dili veya yazı kullanarak istek, öneri ve şikayetlerini mobil cihazları üzerinden de kolay bir şekilde aktarabildiklerini kaydetti. Uraloğlu, Bakanlık çağrı merkezi hizmetlerinin de engelli vatandaşların erişilebilirlik ihtiyaçlarına uygun hale getirildiğini aktardı.

Uraloğu, PTT tarafından sunulan hizmetlere hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişiminin geliştirilmesi amacıyla da PTTMatik'leri erişilebilir hale getirdiklerini dile getirerek, "Engelli müşterilerin aylıklarını konut ya da iş yerinde, diledikleri yerde ödüyoruz. 'Engelli Dostu Numaralar' projesiyle de işitme ve konuşma engelli vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmelerini; her türlü taleplerini alarak hizmetin sürekliliğini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi de katıldı.