Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il neresi olacaktı? Sonuçlar şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarından elde edilen bilgilere göre herkes kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı bugün Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul değil Şanlıurfa olacaktı.
Türkiye’nin en kalabalık şehri, aldığı göçlerle günbegün nüfusu artan megakent İstanbul. İstanbul 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yaparken, İstanbul'u nüfus yoğunluğunda nüfusu 6 milyona yaklaşan Ankara ve 5 milyona yakın insanın yaşadığı İzmir izliyor.
Peki herkes doğduğu yerde yaşasaydı en kalabalık şehirler neresi olacaktı?
TÜİK verilerine göre herkes kütüğünün olduğu ilde yaşamaya devam etseydi Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyon 147 bin 997 kişi ile Şanlıurfa olacaktı.
Urfa'yı 2 milyon 689 bin 673 kişi ile Konya, 2 milyon 609 bin 762 kişi ile İstanbul, 2 milyon 456 bin 17 kişi ile Diyarbakır, 2 milyon 72 bin 813 kişi ile Ankara, 2 milyon 24 bin 484 kişi ile Samsun, 1 milyon 984 bin 375 kişi ile Sivas, 1 milyon 975 bin 24 kişi ile Erzurum, 1 milyon 950 bin 877 kişi ile İzmir, 1 milyon 881 bin 744 kişi ile de Hatay izleyecekti.
Herkes doğduğu şehirde yaşasaydı megakent İstanbul'un nüfusu sadece 2 milyon 609 bin 762 kişi olacaktı.
Türkiye'nin nüfusa göre en kalabalık illeri ve kişi sayısı
İstanbul: 15 milyon 701 bin 602 kişi
Ankara: 5 milyon 864 bin 49 kişi
İzmir: 4 milyon 493 bin 242 kişi
Bursa: 3 milyon 238 bin 618 kişi
Antalya: 2 milyon 722 bin 103 kişi
Kütüğe göre Türkiye'nin en kalabalık şehirleri ve kişi sayısı
Şanlıurfa: 3 milyon 147 bin 997
Konya: 2 milyon 689 bin 673
İstanbul: 2 milyon 609 bin 762
Diyarbakır: 2 milyon 456 bin 17
Ankara: 2 milyon 72 bin 813