HES kodu olarak bilinen "Hayat Eve Sığar" kodu koronavirüs (COVID-19) pandemisi ile birlikte Türkiye'de uygulanmaya başladı. Artan vaka sayılarının ardından, vatandaşları kontrol altında tutabilmek adına uygulanan ve tedbir almayı kolaylaştıran HES kodu, pek çok alanda vatandaşlardan talep ediliyor. Sınav başvurularında, seyahat öncesinde ve pek çok alanda daha HES koduna ihtiyaç duyuluyor. Vatandaşlar gerekli durumlarda Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasından, e-Devlet'ten ve SMS ile HES kodu alabiliyor.

HES kodu nasıl alınır?

Sınav başvurusu yapacak adaylar HES kodunu SMS ya da e-Devlet ile alabilecek.

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.