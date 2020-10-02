HES kodu nedir, nasıl alınır? İstanbul'da HES nasıl uygulanacak?

02 Ekim 2020

İstanbul'da toplu taşımada HES kodu kullanımı zorunlu olacak. Vatandaşlar HES kodu almadan toplu taşıma hizmetinden yararlanamayacak. Peki yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için başlayan uygulama nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

İstanbul'da HES kodu nasıl uygulanacak?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı.

HES kodunun İstanbul'da toplu taşımada kullanılması için çalışmalar başladı. Buna göre; vatandaşlar HES kodu olmadan toplu taşıma kullanamayacak. Ayrıca COVID-19 tanısı konan kişilerin kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları askıya alınacak.

Diğer yandan çok sayıda anonim İstanbulkart da vatandaşlar tarafından kullanılıyor. İBB kişiselleştirilmemiş kartların kişiselleştirilmesi için çalışmalara başladı. Bu tür İstanbulkart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisinden kartların kişiselleştirmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek.

HES kodu nasıl alınır?

Artık günlük hayatın bir parçası olan COVID-19 salgını ile birlikte hayatımıza giren HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulamasından, e-Devlet portalından ya da SMS ile alınabiliyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu almak

Sağlık Bakanlığı tarafından hem Android hem de iOS işletim sistemleri için Google Play ve Apple Store'lara gönderilen uygulama akıllı telefon kullanıcıları tarafından telefonlara indirilerek, bu uygulamalardan HES kodu alınabiliyor.

Bu uygulamadan HES kodu almanın yanında COVID-19 tanısı konan bölgeleri takip etmenizi sağlıyor. Bulunduğunuz alanda ya da yakında COVID-19 tanısı konan birilerinin olup olmadığını bu uygulamadan kontrol etmek mümkün oluyor.

e-Devlet'ten HES kodu almak

Bunun için e-Devlet portalına TC kimlik numarası ve şifre ile girildikten sonra Sağlık Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "HES kodu üretme ve listeleme" seçeneğine tıklamak gerekiyor. Buradan geçerlilik tarihini belirterek HES kodunu kolayca üretmek mümkün.

SMS ile HES kodu almak

SMS ile de HES kodu almak için Kısa mesaj ile HES yazıp boşluk bırakılarak sırasıyla TC kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak gönderilecektir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde HES kodunun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.