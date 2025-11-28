Hesap 48 saate kadar askıya alınabilecek

Nagihan KALSIN

AK Parti’nin uzun süredir üze­rinde çalıştığı 11’inci Yargı Paketi Meclis Başkanlığına su­nuldu. Paketin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Gü­ler açıkladı. 40 yakın maddeden oluşan paketin detaylarına göre, suçla ve suçlularla mücadelede cezaların caydırıcılığının artırıl­ması hedefleniyor.

Paketle birlik­te, 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç ör­gütlerine yönelik cezalar ağırlaş­tırılıyor. Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini teh­likeye atan kişilere yönelik ceza­lar da artırılıyor. Bu suçu işleyen­lere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

Yol kesme suç oluyor

Ayrıca, trafikte “yol kesme” ey­lemi tek başına bir suç olarak ta­nımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası ve­rilebilecek. Taksirle yaralama su­çunda ise basit halde ceza 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanma­sına neden olunması durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası ola­rak düzenleniyor. 11. Yargı Pake­ti, bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler de getiri­yor.

Buna göre, fotoğraf, yüz tanı­ma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri olmadan banka hesa­bı açılamayacak. Şüpheli durum­larda ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek. Ayrıca, bir kişi adına alınabilecek GSM hat sayısına BTK tarafından bir sınırlama getirilecek. Belirlenen sınıra uymayan kişilere ve opera­törlere cezai işlem uygulanacak. Sonsuz sayıda kişi adına herhan­gi bir hattın alınarak dolandırıcı­lık faaliyetlerinde kullanılması­nın önüne geçilecek.

Dolandırıcıların hattı savcı kararı de ile kapatılabilecek

Ölen ve tüzel kişiliği sona eren kişilere ait telefon hatlarında 3 ayda bir periyodik kontroller ya­pılacak ve aktif olmayanlar kulla­nıma kapatılacak. Paketle dolan­dırıcılık, hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanıl­ması suçlarında kullanıldığı tes­pit edilen telefon hatlarının şe­bekeyle bağlantısının kesilmesi yönünde tedbir de gelecek.

Buna göre, nitelikli hırsızlık, dolandı­rıcılık, banka veya kredi kartla­rının kötüye kullanılması suçla­rında kullanıldığı tespit edilen mobil haberleşme hattının bağ­lantısı, hakim kararı veya gecik­mesinde sakınca bulunan haller­de cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeci tarafın­dan kesilecek.

Nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüğünü yerine getirme­yenlerin, ihalenin feshini talep etmesi halinde, mahkemece iha­lenin feshi talebi dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek

Genel sağlık sigortası prim borçlarıyla ilgili olarak da asıl ve ferîlerin tahsilinden 2015–2016 yılı itibarıyla vaz geçilecek.

Esnafa azami fiyat tarifesi geliyor

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanacak ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra 30 gün içinde onaylanacak veya reddedilecek.

Onaylanan fiyat tarifesi mülki amirlik, belediye ve ilgili odaya 7 gün içerisinde bildirilecek ve itiraz edilmezse 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gösterecek. Oyerin en büyük mülki amiri tarafından itiraz edilen ya da Ticaret Bakanlığının görüşüne tabi olan fiyat tarifelerinde Bakanlığın olumsuz görüş verdiği fiyat tarifeleri 15 gün içerisinde uzlaşma komisyonunca değerlendirilerek nihai karar verilecek.

90 bin mahkuma koşullu salıverme

11. Yargı Paketi ile birlikte, denetimli serbestlik 3 yıl daha erken olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler “Pandemi nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından üç ayda bir süresi uzatılan infaz kurumlarında oluşabilecek risklere karşı bazı tedbirler geliştirilmişti. İnfaz kanununda bazı düzenlemeleri hayata geçirmiştik.

Bu düzenlemeler son olarak 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere yönelik uygulanmıştı. COVID-19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yararlanabilmesini sağlıyoruz.

Bu af değil koşullu salıverme. İlk etapta, yaklaşık olarak bu kapsamda şu anda cezaevinde bulunan 54–55 bin civarında cezaevinde bulunan mahkûmları ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki bir yıl boyunca da bu kademeli olarak hükmü kesinleştikçe devreye girdikçe, etkilenecek toplam sayının 80–90 bin civarında olabileceğini önümüzdeki yıllara göre düşünüyoruz” şeklinde konuştu.