Heybeliada Ruhban Okulu açılıyor mı? Patrik Bartholomeos'tan dikkat çeken çıkış

Türkiye’de ve dünyada hâlâ “Açılmalı” ve “Açılmamalı” tartışmalarının sürdüğü Heybeliada Ruhban Okulu 50 yılı aşkın bir süredir kapalı.

1971’de Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu 50 yıldır eğitim veremiyor.

Ruhban Okulu faaliyet gösterdiği 1844-1971 yılları arasında Ortodoks aleminin en önemli ilahiyat okulu sayılıyordu.

Aynı yıllar içinde 1000’e yakın mezun verdi. Mezunlar arasında Bartholomeos dahil 12 patrik bulunuyor.

Tadilat açılacağına işaret mi?

Heybeliada Ruhban Okulu’nda bir süredir tadilat yürütülüyor. Bir süre önce restorasyona alınan okulda tadilat çalışmaları hızla devam ediyor.

Selanik’i ziyaret eden Patrik Bartholomeos, Ruhban Okulu’nun kısa sürede yeniden faaliyete geçeceğine dair büyük iyimserlik içinde olduğunu vurguladı:

* Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete geçmesi ile ilgili gayret hızla ilerliyor. Türkiye Eğitim Bakanı, okulumuzu ziyaret etti ve orada yetkili başrahip ile görüştü. Daha sonra, başrahip okuldan bir heyet ile birlikte Ankara’ya giderek temas ve diyaloğu sürdürdü. Önümüzdeki hafta ise Patrikhane’den kalabalık bir heyet başkente giderek teknik detayları görüşecek.

* Okulumuzun yeniden faaliyet göstermesi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza dair son derece iyimserim. Eğitim Bakanlığı yetkililerine emir yukarıdan, Sayın Başkan Tayyip Erdoğan’dan verildi. Okulumuzun yeniden faaliyete geçmesi eşiğinde bulunduğumuza artık eminiz.

Bakan Tekin 'Çalışmamızı yapıyoruz' demişti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Heybeliada’da bulunan Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi ile aynı binadaki Ruhban Okulu’nu 28 Mayıs’ta ziyaret etmiş, incelemelerin ardından “Okulun, Ruhban Okulu olarak faaliyet verebilmesi açısından kendi çalışmamızı yapıyoruz” açıklaması yapmıştı.