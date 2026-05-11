Heybeliada Ruhban Okulu eylülde açılıyor: Patrik Bartholomeos'tan Atina'da açıklama

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Patriklik makamına seçilişinin 35. yıl dönümü vesilesiyle Atina'da düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Yıllardır kapalı durumda olan ve durumu uluslararası siyasette de sıkça gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu'nun geleceğine dair konuşan Bartholomeos, okulun eylül ayında "görkemli bir açılışla" yeniden faaliyete geçeceğini müjdeledi.

"Eylül ayında açılışı kutlayacağız"

Ruhban Okulu'nun açılışı için artık geri sayımın başladığını vurgulayan Patrik Bartholomeos, devam eden restorasyon sürecine dikkat çekerek, "Önümüzdeki aylarda okul kompleksindeki kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanacak. Eylül ayında da açılışı kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Tarihi bir karar"

Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılma süreci, Bartholomeos'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin de en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Görüşmede gelişmeleri değerlendiren Başbakan Miçotakis, atılan adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasıyla ilgili bize ulaştırdığınız olumlu haberler son derece önemli. Bunun uzun zamandır arzuladığınız tarihi bir karar olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.