HGS'yi 'hack'leyip küfür yağdıran siber korsanlar yakalandı!

Siber saldırganlar PTT'nin Hızlı Geçiş Sistemi'ni (HGS) hackleyip kullanıcılara küfürlü bildirimler göndermiş ve şantaj yoluyla para talep etmişti.

Jandarma ekipleri HGS mobil uygulamasına yönelik siber saldırı düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon sonucu iki şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri Klew mahlaslı Burak K.'yi Denizli'de, Hades lakaplı Veli B.'yi ise Mersin'de ‘Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şaka amaçlı siber saldırı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burak K.'nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede, saldırıyı şaka amacıyla gerçekleştirdiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.