HİB Başkanı Ahmet Bolat: Hizmet ihracatını kısa sürede 2 katına çıkaracağız

Hüseyin ASLIYÜCE

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın tek liste ile girdiği seçimde üyeler, Bolat’ın listesi ile devam kararı aldı. Genel kurula Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcileri de katıldı.

“Hizmet ihracatını kısa sürede 2 katına çıkaracağız”

Genel kurulda konuşan Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Koltuğa değil göreve talibim. Cari açıkla mücadelede büyük rol oynayan hizmet ihracatını kısa sürede 2 katına çıkaracağız” dedi. Türk Hava Yolları’nın (THY) tüm dünyaya yayılmış olan geniş uçuş ağını da hizmet ihracatının artması için kullanacaklarını belirten Ahmet Bolat, “Başta yazılım sektörü olmak üzere, yurt dışında ihalelere girecek firmalara lojistik destek vereceğiz, gittikleri ülkede yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi’ hakkındaki karara ilişkin değerlendirmede de bulunan Başkan Bolat, “Yoğun ülke ve dünya gündemine rağmen bizleri dinleyen ve hizmet ihracatının öneminin farkında olup, sorunlarımıza çözüm üreten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükümet yetkililerine sektörümüz adına teşekkür ederiz. Pandemi koşullarına rağmen, 2021 yılını 56,7 milyar dolar ihracatla kapatan ve 25,2 milyar dolar seviyesinde dış ticaret fazlası veren hizmet sektörlerimizin, kendisine olan bu güveni boşa çıkarmayacağına ve önümüzdeki dönemlerde açıklayacağı rekor ihracat rakamları ile cevap vereceğine inanıyorum” dedi.

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI



TİM DELEGE SEÇİMİ OY PUSULASI

TİM DELEGELİĞİ ASİL ÜYE ADAYLARI

1. TAV İŞLETME HİZMETLERİ A.Ş.

2. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

3. MEDİPOLİTAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZM. A.Ş.

4. 15 TEMMUZ DENİZCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

5. TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş.

6. İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş

7. TELENİTY İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN TİC. A.Ş.

8. BAYNAK ULUS. NAK.TURZ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

9. MED YAPIM TELEVİZYON VE FİLMCİLİK A.Ş

TİM DELEGELİĞİ ASİL YEDEK ADAYLARI

1. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

2. A. RIZA KINAY VAPUR ACENTELİĞİ VE TİC.A.Ş.

3. CONSULTA YÖNETİM VE TEKNOLOJİ DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

4. AY SANAT PRODÜKSİYON VE YAPIM A.Ş.

5. BOLU BEYİ ULUSLARARASI NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6. NETRD BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

7. MNG HAVAYOLLARI VE TAŞIMACILIK A.Ş.

8. HOSPİTADENT ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

9. TEKNOPALAS YÜKSEK TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ A.Ş.