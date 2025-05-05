Hıdırellez nedir? Hıdırellez duası nasıl okunur? Hıdırellez ritüelleri ve dilekleri nelerdir? Ne yapılır?

Türkiye'nin birçok şehrinde Hıdırellez gecesi, geleneksel ritüellerle kutlanıyor. Gül ağaçlarının altına dilekler bırakılıyor, ateşler yakılıyor ve insanlar baharın gelişini karşılamak için sokaklara dökülüyor. Yüzyıllardır süregelen bu kültürel miras, kuşaktan kuşağa aktarılan çeşitli uygulamalarla her yıl yeniden can buluyor.

Bu özel geceye dair merak edilen pek çok soru yeniden gündeme geldi: Hıdırellez nedir? Hıdırellez duası nasıl okunur? Hangi ritüeller uygulanır ve dilekler nasıl tutulur? İnsanlar bu gecede ne yapar?

Hıdırellez nedir?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak adlandırılan Hıdırellez Günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Hıdırellez duası nasıl okunur?

"Allah’ım, Hızır ile İlyas’ın hürmetine, bu gece ettiğim dileğimi kabul eyle. Rızkımı genişlet, sağlığımı daim eyle, gönlümden geçen hayırlı muradımı nasip eyle. Amin."

"Bin bir adım bir adım / Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah / Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammeden Resullullah yetiş imdadıma / Hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin / Biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır deryada erdim murada amin."

Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

Ateş Üzerinden Atlama: Kötülüklerden arınmak amacıyla ateşin üzerinden üç kez atlanır.

Hıdırellez Gül Ağacı Altında Dilek Tutma: Dilekler kâğıtlara yazılır veya semboller çizilir, ardından Hıdırellez gül ağacı altına bırakılır.

Suya Para Atma: Bereketin artması ve kısmetin açılması için suya bozuk para atılır.

Hıdırellez Tuz Yiyip Yatmak: Bu ritüelde, tuzlu bir yiyecek tüketilir ve su içmeden yatılır. Rüyada görülen kişinin evleneceğiniz kişi olduğuna inanılır.

Hıdırellez Elma Kabuğu Ritüeli: Elma kabuğu bir bütün hâlinde soyularak suya bırakılır. Kabuğun oluşturduğu şekle göre yorum yapılır ve dilek tutulur.