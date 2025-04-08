Hijyen koşulları yeniden gündemde! Pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk takmak ölümcül olabilir

Tavuk döner, ekonomik ve pratik olması nedeniyle sıkça tercih edilen gıdalar arasında yer alıyor. Ancak Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan toplu zehirlenme vakasının ardından, tavuk dönerin hijyen koşulları yeniden gündeme geldi. 648 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği olayın ardından uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Necip Arıcı, pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takılmasının ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguladı. Arıcı, “Yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler eğer hastaneye başvurmayıp gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir” dedi.

Soğuk zinciri bozulursa bakteri üretiyor

Dr. Arıcı, yaptığı açıklamada, pişmiş tavuk üzerine çiğ tavuk takmanın zehirlenmeye yol açabileceğini belirterek, “Bu tarz durumları kitlesel zehirlenme olarak adlandırıyoruz. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takıldığı için ve bu tavukların soğuk zinciri bozulduğu, bakteri ürettiği için enfeksiyonlar kaçınılmaz hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Zehirlenme belirtilerinde doktora başvurulmalı

Et, süt ve tavuk gibi gıdaları tükettikten sonra bazı belirtilerin görülmesi halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade eden Arıcı, “Et, süt, ve tavuk gibi ürünleri tükettikten 1-2 saat sonra bulantı, kusma, ishal ve devamında yemek yemesi azalıyorsa, ateşi yükseliyorsa bu besin zehirlenmesi olabileceğini gösterir. Kişinin hastaneye başvurmasını öneriyoruz. Eğer bu komplikasyonlar varsa ve sıvı tüketebiliyorsa tedavisine evde devam edebilir. Hastamız yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıflamış birisiyse hastaneye mutlaka başvurmalı” diye konuştu.

Tüketici dikkatli olmalı

Gıda zehirlenmesinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Arıcı, “Gıda zehirlenmesi ölümcül de olabilir. Yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler eğer hastaneye başvurmayıp gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Vatandaşlarımız mutlaka bilinmedik yerlerden tavuk döner tüketmemeli” diyerek sözlerini tamamladı.

Adana’da cezai işlem uygulandı

Bu arada, Adana’da bir dönercinin pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takmasının tespit edilmesinin ardından işletmeye 42 bin 76 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.