Hijyenden sınıfta kalan işletmenin faaliyetleri askıya alındı

Salça üretimi yaparken hijyen koşullarına uymayan işletmenin faaliyetleri askıya alındı. Uygun olmayan koşullarda salça üretimi yapan gıda işletmesine yönelik paylaşılan videoya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine Bakanlık kontrol görevlilerinin ilgili gıda işletmesine yönelik yaptığı kontrollerde, işletmenin asgari hijyenik şartları taşımadığının tespit edildiği ve faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.