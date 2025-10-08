Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hikmet Çetin sağlık durumu nasıl, neden yoğun bakıma alındı?

Zatürre başlangıcından şüphelenilen Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldı. Önlem amaçlı yoğun bakıma alınan Çetin'in sağlık durumu merak edilirken bir yandan da "Hikmet Çetin kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorularına yanıt aranıyor.

Hikmet Çetin kimdir?

Hikmet Çetin, Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olarak uzun yıllar kamu görevlerinde bulunmuştur. 1937 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatında başladığı kariyerinde çeşitli görevler üstlenmiş, ABD’de Williams College’de kalkınma ekonomisi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Siyaset sahnesine 1977 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak adım atan Çetin, 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev almıştır. 12 Eylül Darbesi sonrası siyasi yaşamına bir süre ara veren Çetin, 1987 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den Diyarbakır milletvekili olarak yeniden Meclis’e dönmüştür.

1991 yılında Gaziantep milletvekili seçilerek Meclis’e giren Çetin, Süleyman Demirel’in başkanlığında kurulan DYP-SHP koalisyon hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yapmıştır. 1995 yılında CHP ile SHP’nin birleşmesiyle gerçekleşen kongrede CHP genel başkanlığına seçilen Çetin, aynı yılın eylül ayına kadar bu görevde kalmıştır. 1997-1999 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Aktif siyasetin ardından bir dönem Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in dış politika başdanışmanı olarak görev yapan Hikmet Çetin, 2003-2006 yılları arasında NATO’nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak uluslararası düzeyde önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Daha sonraki yıllarda çeşitli siyasi oluşumlarda yer alarak Türkiye’nin siyasi yaşamında etkin bir rol oynamaya devam etmiştir.