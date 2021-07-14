Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan TRT'ye atandı

14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile gazeteci Hilal Kaplan, TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Yeni yönetim kurulunda üye sayısı 7'den 9'a çıkarken, bu üyelerden biri de Hilal Kaplan oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni yönetim kurulu Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin ve Veysel Kurt'tan oluşuyor.

Hilal Kaplan kimdir?

Hilal Kaplan, 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Ardından 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Hilal Kaplan, aynı süreçte çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve siyasi partilerde faaliyetlerde bulundu.

Baş örtüsü yasağının kaldırılmasının ardından iki arkadaşıyla birlikte Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık" başlığı ile bir metin yayınladı.

Bazı haber kanallarında yorumculuk yapan Hilal Kaplan, bir gazetede de köşe yazmaktadır.

Hilal Kaplan'ın Rojbaş, Parev, Şalom, Merhaba, Selamün Alyküm, Henüz Özgür Olmadık, Türkiye'nin 'Ölmeyen' Babası gibi kitapları bulunmaktadır.

Hilal Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.