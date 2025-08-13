Himalayalar'daki 97 zirve iki yıl boyunca ücretsiz tırmanışa açıldı

Nepal, ülkenin uzak bölgelerine turist çekmek amacıyla Himalayalar’daki 97 zirveyi önümüzdeki iki yıl boyunca ücretsiz tırmanışa açma kararı aldı. Ücretsiz tırmanışa açılan zirveler, ülkenin en yoksul ve en az gelişmiş bölgeleri arasında yer alan Karnali ve Sudurpaschim eyaletlerinde bulunuyor.

Son 2 yılda sadece 68 dağcı tercih etti

BBC'nin haberine göre; yükseklikleri 5.970 metre ile 7.132 metre arasında değişen bu dağlara erişim çok zor olduğu için bugüne kadar az sayıda dağcı ilgi gösterdi. Son iki yılda yalnızca 68 dağcı bu zirvelere tırmanırken, 2024’te sadece Everest için 421 tırmanış izni verildi.

"Zorunlu antrenman alanları" olacak

Dünyanın en yüksek 10 dağının 8’ine ev sahipliği yapan Nepal'de görüşülen yeni yasa ile Everest’e tırmanmak isteyenlerin önce ülkede 7.000 metreyi aşan bir zirveye tırmanmış olmaları zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi halinde Karnali ve Sudurpaschim’deki zirvelerin everest tırmanmak isteyen dağcılar için "zorunlu antrenman alanları” olması muhtemel.