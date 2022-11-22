Hıncal Uluç, Türk medyasına damgasını vurdu

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç, Türk medyasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri oldu. 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis’te dünyaya gelen Hıncal Uluç, Ankara Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde devam eden Uluç, kısa bir süre sonra başkente dönerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kaydını yaptırdı.

1957’de Ankara’da Yenigün gazetesinin spor servisinde gazeteciliğe başlayan Uluç, 1967 yılında Yankı gazetesinde daha sonra ise Cumhuriyet gazetesinde de görev aldı. 1990 senesinde Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaya başlayan Hıncal Uluç, aynı zamanda A Spor’da yorumculuk yaptı.