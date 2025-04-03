Hindistan'a giden uçak Diyarbakır'a acil iniş yaptı
2 Nisan'da Londra-Mumbai seferini yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait uçakta bir yolcu rahatsızlandı. Yaşanan sağlık sorunu sonrasında uçak saat 18.35'te Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Londra'dan dün Hindistan'a giden uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı.
Yolculuklar sorunsuz tahliye edildi
Acil iniş yapan uçak apronda parka çekilirken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alındı. Sert iniş yapan uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edildi, yolcular gümrüklü sahaya alındı. Uçak şirketince yolcular için ek sefer planlandı.
Uçuşlarda aksama yaşanmadı
Havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından uçaktaki incelemeler sürüyor. Öte yandan, Diyarbakır Havalimanı'nda yapılması planlanan uçuşları etkileyecek olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.