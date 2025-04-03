Hindistan'a giden uçak Diyarbakır'a acil iniş yaptı

Londra'dan dün Hindistan'a giden uçak, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı.

Yolculuklar sorunsuz tahliye edildi

Acil iniş yapan uçak apronda parka çekilirken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alındı. Sert iniş yapan uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edildi, yolcular gümrüklü sahaya alındı. Uçak şirketince yolcular için ek sefer planlandı.

Uçuşlarda aksama yaşanmadı

Havayolu şirketinin teknik ekibi tarafından uçaktaki incelemeler sürüyor. Öte yandan, Diyarbakır Havalimanı'nda yapılması planlanan uçuşları etkileyecek olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.