Hindistan'da yoğunlaşan veri merkezi yatırımları ülkeyi susuz bıraktı

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Hindistan sokaklarında musluklardan günde sadece birkaç saat su akıyor. Gecekondu mahallelerinde süre bir saatin altına iniyor. Milyarlarca dolarlık teknoloji devleri ise devasa tesisler kuruyor. Halk susuzluk çekerken sunucular suyu nasıl tüketecek?

Ülke genelinde dijital altyapı projeleri hızla onay alıyor. Yabancı teknoloji şirketleri dev kapasite artışlarına gidiyor. Kamu teşvikleri devasa bütçeleri ülkeye çekmeyi başarıyor. İtiraz mekanizmalarının yetersizliği yerel halkı derinden endişelendiriyor.

Hindistan bulut altyapısı pazarında giderek daha fazla öne çıkıyor. Ülkenin 15 gigavat üzerinde tesis kapasitesine ulaşması bekleniyor. Nomura uzmanları kapasitenin on yılda on kat büyüyeceğini hesapladı. Küresel teknoloji şirketleri pazardaki ayak izlerini hızla genişletiyor.

Teşvikler yabancı şirketleri Hindistan pazarına çekiyor



Microsoft ülke için 17,5 milyar dolarlık plan açıkladı. Şirket Asya kıtasındaki en büyük bütçesini buraya ayırdı. Alphabet şemsiyesi altındaki Google da dev bir adım atıyor. Şirket Andhra Pradesh eyaletindeki Visakhapatnam kentini özel olarak seçti.

Google yerel adıyla Vizag kentinde üç kampüs kuracak. Tesisler için toplam 15 milyar dolar bütçe hazırlandı. Meta Platforms ve Amazon.com da kapasiteye ciddi eklemeler yapıyor. OpenAI aynı şekilde yerel pazardaki yatırımlarını istikrarlı biçimde artırıyor.

MSFT hisseleri borsada yüzde 3,02 artış gördü. META hisseleri ise yüzde 8,81 oranında yükseldi. AMZN hisseleri borsada yüzde 1,41 değer kazandı. Bharti Airtel 532454 koduyla yüzde 0,69 oranında düştü.

Ortaklık modeli izin süreçlerini hızla bitiriyor



Yatırımlar düşük arazi maliyetleri sayesinde güçlü destek buluyor. İndirimli elektrik ve vergi avantajları teknoloji şirketlerini cezbediyor. Hükümet şubat ayında yeni bir vergi kolaylığı ilan etti. Yabancı şirketler 2047 yılına kadar sıfır vergi ödeyecek.

Uygulama yurt dışına sunulan veri merkezi hizmetlerini kapsıyor. Küresel bulut sağlayıcıları ağ gecikme süresini azaltmayı hedefliyor. Tesislerin kullanıcılara yakın bir konumda ivedilikle kurulması gerekiyor. Hindistan nüfusu devasa bir dijital pazar yaratmayı başarıyor.

Ülke ChatGPT ve ClaudeAI kullanımında dünyada ikinci sırada. Şirketler maliyet avantajının yanında talep yoğunluğuna da bakıyor. Synergy Research Group yöneticilerinden John Dinsdale piyasayı değerlendirdi. Dinsdale ülkenin küresel kapasitedeki payının katlanarak artacağını öngördü.

Yerel itirazlar su kıtlığı üzerinden yükseliyor

Mevcut yüzde 1,3 seviyesindeki payın yüzde 3 bandına çıkacağı tahmin ediliyor. Kapasite tabanının büyüklüğü milyarlarca dolarlık harcama gerektiriyor. Amerika merkezli şirketler pazara genellikle yerel ortaklarla adım atıyor. Google operasyonlarını Adani Group ile birlikte pürüzsüzce yürütüyor.

Arama motoru devi ayrıca Bharti Airtel ile doğrudan anlaştı. Meta ise dev holding Reliance Industries ile işbirliği kuruyor. Yerel gruplar arazi erişiminde yabancılara büyük avantajlar sağlıyor. Yabancı şirketler kamu kurumlarıyla çok daha kolay anlaşıyor.

Makamlar projeleri dijital kalkınma adımı olarak masada değerlendiriyor. Narendra Modi haziran ayındaki yapay zeka zirvesinde konuştu. Ülke lideri küresel şirketleri ülkesiyle çalışmaya güçlü şekilde çağırdı. Hükümet istihdam beklentisiyle teknoloji egemenliğini kararlılıkla destekliyor.

Çevre politikaları teknolojik gelişmelere ayak uyduramıyor

Yerel topluluklar su ve arazi üzerindeki baskıyı haklı olarak sorguluyor. Vizag sakinleri mevcut içme suyunun yetersizliğini her fırsatta vurguluyor. Eski Enerji ve Finans bakanlıkları sekreteri Emani A.S. Sarma konuştu. Sarma şebeke suyunun günde ancak üç saat aktığını söyledi.

Birçok vatandaş özel tankerlerden su satın almak zorunda kalıyor. Sarma planlanan Google kampüsüne oldukça yakın yürüme mesafesinde oturuyor. İnşaatın mevcut su kıtlığını artırmasından büyük endişe duyuyor. Seçilmiş yetkililere yazmasına rağmen kendisi henüz hiçbir yanıt alamadı.

Tesis projeleri 2006 tarihli çevre politikasında ayrıntılandırılmıyor. Amazon ve Microsoft tesisleri standart inşaat sınıfına doğrudan giriyor. Aynı kural Google binaları için de tamamen geçerli oluyor. Sınıflandırma kamuya açık dinleme toplantısı zorunluluğunu maalesef hukuken engelliyor.

Amerika pazarında itirazlar rekor seviyede artıyor

Çevresel inceleme ulusal düzeyden ziyade eyalet düzeyinde cılız kalıyor. Hukukçu D. Naga Saila güncel mevzuatı oldukça yetersiz buluyor. Saila çevre hukukunun teknolojinin hızına kesinlikle yetişemediğini belirtiyor. Mevzuatta yeni kategoriler oluşturma ihtiyacı çok açıkça doğuyor.

Telangana eyaleti IT bakanı Duddilla Sridhar Babu iddiaları mecliste yanıtladı. Yeni projeleri standart yönergeler ile detaylıca değerlendirdiklerini söyledi. Bakanlık sanayi genişlemesiyle toplum refahını ustalıkla dengelemeyi hedefliyor. Engeller zayıf kalırken milyarlık projeler bölgede hızla inşa ediliyor.

Data Center Watch verileri 2026 ilk çeyreğini tüm çıplaklığıyla özetliyor. Amerika kıtasında en az 75 proje yerel itirazlarla engellendi. Araştırmacılar durumu çeyreklik bazda net bir rekor olarak nitelendiriyor. Amerika genelinde binlerce dev teknoloji tesisi aktif çalışıyor.

Hukuki başvurular çevre izinlerini askıya alabilir

Amerika sokaklarında projelere karşı çalışan 833 aktif grup bulunuyor. Hindistan sınırlarında ise toplam tesis sayısı 200 ile 300 arasında. Hukuki başvurular dışında geniş çaplı bir engelleme şimdilik yaşanmıyor. Kamuya açık süreçlerin azlığı teknoloji şirketlerine büyük zaman kazandırıyor.

Mekaguda köyündeki 56 vatandaş 21 Temmuz 2023 tarihinde ayaklandı. Birkaç bin nüfuslu yerleşim Hyderabad kentinin hemen yakınlarında yer alıyor. Microsoft bölgede ülkedeki en büyük tesisini sıfırdan kuracak. Köylülerin avukatı Kotha Uday Kiran Reddy ağır suçlamalar yöneltti.

Avukat tesisin kamu yoluna yasa dışı biçimde taştığını iddia ediyor. Boru hatlarının yeraltı suyunu şiddetle kirlettiğini kararlılıkla ileri sürüyor. Microsoft şirket yönetimi bütün iddiaları kesin bir dille reddediyor. Taraflar arasındaki dava nihai duruşmayı heyecanla beklemeye devam ediyor.

Kampüs projeleri yaban hayatını derinden tehdit ediyor

Vizag merkezli sivil toplum aktivisti V.S. Krishna mayıs ayında harekete geçti. Aktivist 68 yaşında ve Google çevre iznine doğrudan itiraz etti. Krishna hukukçu Saila desteğiyle Hindistan çevre mahkemesine resmen gitti. Şirketin üç kampüsünden ikisi toplam 441 dönümlük devasa alanı kaplıyor.

Büyüklük neredeyse meşhur Niagara Falls State Park ölçeğine yaklaşıyor. İki kampüs için çevre izinleri 10 gün içinde kolayca çıktı. Kampüslerden biri tehlike altındaki Hint leoparlarının korunaklı yaşam alanında. Doğal yaşam alanına ölçülen mesafe bir milden daha kısa.

Google girişimi Amerika dışındaki en büyük bütçeli projesi sanıyor. Aktivist grubun kazanması projenin tamamen gecikmesine yol açabilir. Mahkeme şirketten ayrıntılı bir yerel çevre raporu isteyebilir. Kamuya açık bir dinleme toplantısı düzenlenmesi güçlü şekilde gündeme gelebilir.

İstihdam vaatleri beklentilerin çok altında kalıyor

Şirketin mevcut başvurusu soğutma suyu miktarını net belirtmiyor. Eksik veri yerel halkın itirazlarının tam merkezinde yıkılmaz biçimde duruyor. Google eyalet yönetiminden arazi değerinde yüzde 25 indirim kazandı. On yıl boyunca su faturasında yüzde 25 indirim alacak.

On beş yıl boyunca ucuz elektrik desteği de cömertçe sağlanacak. Resmi belgeler kesilecek Hindistan cevizi ve palmiye ağaçlarını ne yazık ki önemsizleştiriyor. İşlemler kamu açısından prestijli proje kapsamında hızlıca ve öncelikli yürütülecek. Çevre grupları hızlandırılmış prosedürlerin büyük ekolojik riskler taşıdığını savunuyor.

Tesisin 2028 yılında resmen tamamen hizmete açılması planlanıyor. Yönetim çok sayıdaki e-posta talebine hiçbir şekilde yanıt vermedi. Google ve Amazon su yenileme projeleri yürütüyor. Şirketler göl restorasyonu üzerinden hasar gören doğayı korumayı amaçlıyor.

Teknolojik büyümenin ağır faturası halka çıkıyor

Amazon geçerli yasalara harfiyen uyduğunu özellikle gururla belirtiyor. Beceri geliştirme programlarıyla yerel ihtiyaçlara sosyal yanıt verdiğini aktarıyor. Tesislerin istihdam kapasitesi konusundaki yoğun soru işaretleri bir türlü bitmiyor. Ülkede her yıl 1,5 milyon mühendis zorlu okullardan mezun oluyor.

Mezunların önemli bir kısmı kendi sektörlerinde iş bulmakta çok zorlanıyor. Politikacılar projeleri istihdam ve dijital ekosistem güçlü vaadiyle savunuyor. Araştırmalar devasa tesislerin çok az personelle tıkır tıkır çalıştığını kanıtlıyor. Synergy Research Group uzmanı Dinsdale personel sayısına detaylıca değiniyor.

Büyük bir işletme için 100 kişiden daha az personel yetiyor. Digital Empowerment Foundation araştırmacısı Arpita Kanjilal tartışmalı konuyu detaylarıyla yorumladı. Kanjilal yerel topluluklarda yine de büyük bir iyimserlik gözlemliyor. Sakinler çevrede yan gelir kanalları oluşacağına gönülden inanıyor.

Köşe marketleri ve küçük ölçekli tedarikçiler hareketlilik bekliyor. Yerel destek doğrudan iş bulmaktan çok ekosistem umuduna körü körüne dayanıyor. Kapasite yarışları artarken halk büyümenin maliyetini derinlemesine sorguluyor.