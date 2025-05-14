Hindistan'dan TRT World'e kısıtlama getirildi
Hindistan, içerik politikalarına ilişkin endişeleri gerekçe göstererek Türk yayın kuruluşu TRT World’ü sosyal medya platformu X’te kısıtlarken, Çin devlet medyası hesapları Xinhua Haber Ajansı ve Global Times’ı da engelledi. Türkiye, Pakistan - Hindistan çatışmaları sırasında taraflara itidal çağrısında bulunsa da Pakistan’a tam destek açıklaması yapmıştı. Bu tutum, Hindistan’da tepkilere yol açtı.
Hindistan, içerik politikalarına yönelik endişeleri gerekçe göstererek Türk yayın kuruluşu TRT World’ü sosyal medya platformu X’te (Twitter) kısıtladı.
Hindistan, aynı zamanda Çin devlet medyası hesapları Xinhua Haber Ajansı ve Global Times’ı da engelledi.
Türkiye'den Pakistan’a tam destek
Hindistan ile Pakistan arasındaki son dönemde artan gerilimde, Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek dikkat çekmişti.
Türkiye, çatışmaların tırmandığı dönemde itidal çağrısı yapsa da, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Pakistan’a tam destek vereceğini açıklamıştı.