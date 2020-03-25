"Hırdavat sektörü de ‘Kalkan’a dahil olmalı"

25 Mart 2020

20 milyar dolarlık hacme sahip olan Hırdavat sektörü Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine dahil olmak istiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, 650 bin kişinin istihdam edildiği sektörün KDV vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine ilişkin çalışması kapsamında mücbir sebep halinden faydalanacak mükellef grupları arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Tecdelioğlu şunları söyledi: “Salgının ekonomik etkileri de maalesef oldukça yıkıcı olmaktadır. Yaşanan gelişmeler Hırdavat sektörünü de derinden etkilemekte, hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlarımızda ciddi daralmalar yaşamaktayız. Sektörümüz 2019 yılında 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Hırdavat sektörü oldukça yüksek katma değerli üretim yapan bir sektör. İhracat birim fiyatlarımız Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. İç pazarla birlikte toplam 20 milyar dolar pazar büyüklüğüne sahibiz. Ancak son gelişmeler ihracat pazarlarında yaşanan daralmalar, tedarik sıkıntıları, salgın için alınan önlemler 650 bin çalışanı olan sektörümüzün çarklarını ciddi ölçüde yavaşlatmıştır. Sektörümüzün yüzde 40 ihracatını gerçekleştirdiği Avrupa’da yaşanan tablo bizleri de oldukça olumsuz etkiledi.

Bu süreçte devletimizin verdiği destekler can suyu gibi olmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından muhtasar ve KDV vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine ilişkin çalışma yapıldığı belirtilmiş ve mücbir sebep halinden faydalanacak mükellef grupları açıklanmıştır. Türkiye’de özellikle ağır sanayinin tamamlayıcı sektörü Hırdavat sektörüdür. Ancak düzenlemenin bu haliyle bu pakete dahil olmadığımızı görüyoruz. Teknik Hırdavat altında sektörümüzün 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği ve toplam 20 milyar dolar pazar hacmine sahip bağlantı elemanları, el aletleri, kilit ve donanımlar, mobilya aksesuarları gibi alt sektörler bulunmaktadır. HISİAD olarak temsil ettiğimiz Hırdavat sektörünün de mücbir sebepten faydalanacak sektörler arasında yer almasını ve son açıklanan vergi ötelemesinden faydalandırılması gerektiğine inanıyoruz.”