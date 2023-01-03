Hırsızlar, 38 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık 2022’de köydeki bazı evlerden çeşitli malzemelerin çalındığı şikayeti üzerine, jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında iki aracın farklı tarihlerde günaşırı bölgeye geldiği tespit edildi.

Bunun ardından ekipler, 38 güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemlerini taradı. Ekiplerin 476 saatlik görüntüyü incelemesinin ardından şüphelilerin R.D. ve E.T.Y. olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan eşyaların Ankara'da bir hurdacıya, av tüfeklerinin de zanlıların yakınlarına satıldığını tespit eden ekipler, malzemeleri alarak sahiplerine verdi.