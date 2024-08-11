Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşı için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi

Sosyal medya pltformlarıda bir süredir Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme geliyordu. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, gelen bilgiler üzerine ilgili makamlarla temas geçildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

Sosyal medyada, Türk vatandaşı Muhammed Çolak'ın bir çete tarafından kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiği iddiası gündeme gelmişti.