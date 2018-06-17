Hırvatistan'daki Türk gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor

17 Haziran 2018

Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında su almaya başlayan Türk bandıralı yük gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Slovenya'nın Koper Limanı'na gitmekte olan Türk bandıralı Haksa isimli yük gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde alınan yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekibi, gemideki hasarın eski olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Geminin, 11'i Türk, 2'si Hindistan vatandaşı 13 kişilik mürettebatının 8'i tahliye edilirken, mürettebattan 4 kişi ile gemide kalan kaptan, dalgıçların gemide oluşan yırtılmayı kapatmasını bekledi.

Hırvatistan Sahil Güvenlik Komutanı Joso Vujic, yaptığı açıklamada, olay hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını ancak Haksa isimli yük gemisinden yardım çağrısı aldıklarını söyledi.

Vujic, gemideki yırtığın bir kayaya çarpmaktan ziyade geminin eski oluşundan kaynaklandığını ifade etti.

Yük gemisinin 1993 model olduğunu belirten Vujic, "Gemideki hasar kontrol altına alındı, artık batma tehlikesi bulunmuyor." dedi.

Kurtarma çalışmalarına katılan "Sv. Jure" isimli devriye botunun kaptanı Mario Omelic de Haksa isimli yük gemisinin, yardım çağrısında bulunduğu sırada Vis Adası'ndan 56 deniz mili uzaklıkta olduğunu ifade etti.

Geminin çekilebilmesi için oluşan yırtığın tamamen kapatılması gerektiğinin altını çizen Omelic, bunun için Vis Adası'ndan gelecek dalgıçları beklediklerini söyledi.

Omelic, söz konusu geminin, 3 bin ton sinter manyezit yüklü dökme yük gemisi olduğunu kaydederek suyun iki metre derinliğinde meydana gelen yırtık nedeniyle makine dairesinin su aldığını sözlerine ekledi.

Gemiden tahliye edilen 2'si Hint 8 kişilik mürettebatın Split Limanı'na götürüldüğü ve ihtiyaçlarının Kızılhaç tarafından karşılanacağı, geminin ise yırtığı kapatıldıktan sonra Trogir Tersanesi'ne götürüleceği kaydedildi.

Olay

Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığı bildirilmişti.

85 metre uzunluğundaki geminin 11'i Türk, 2'si Hint olan 13 kişilik mürettebatından 8'i, İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla tahliye edilirken, gemi kaptanı, diğer kurtarma ekipleri gelene kadar batmayı engellemek üzere 4 kişiyle gemide ka