Hisarcıklıoğlu: Ankara'da oturmakla sorunları çözemeyiz

21 Ekim 2017

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ankara'da oturup durursak iş dünyasının sorunlarını öğrenemeyiz, çözüm üretemeyiz. Bu nedenle gideceksin, göreceksin sonrada sorunları Ankara'da çözeceksin." dedi

Hatay'a gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Talay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türk tarihi bakımından Dörtyol'un müthiş bir yer olduğunu, Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşundan 6'sının Dörtyol'da bulunduğunu belirtti.

Türkiye genelindeki tüm oda ve borsa başkanlıklarını ziyaret ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bazen bana soruyorlar 'niye bu kadar geziyorsun' diye. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanıyım. Ankara'da oturup durursak iş dünyasının sorunlarını öğrenemeyiz, çözüm üretemeyiz. Bu nedenle gideceksin, göreceksin sonra da sorunları Ankara'da çözeceksin." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, ayrıca TOBB'un yaptığı çalışmalar hakkında iş adamlarına bilgiler aktardı.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ise TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan ilçeye bir Fen Lisesi kazandırılması için talepte bulundu.

Kaynak: AA