History Channel Türkiye yayınlarını sonlandırdı

History Channel, 31 Aralık 2025’teki son yayınının ardından Türkiye’de yayınlarını durdurdu. Kanal ekranlarında yer alan mesajda, kendilerini izleyen izleyicilere teşekkür edildi.

Türkiye’de 2006’da başladı

Türkiye’de ilk kez 2006 yılında yayına başlayan kanal; tarih, belgesel ve araştırma programlarıyla geniş bir izleyici kitlesi edinmişti. Antik uygarlıklardan dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern döneme uzanan içerikleriyle belgesel yayıncılığında öne çıkan adreslerden biri olarak biliniyordu.