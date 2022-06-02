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Hız sınırı ne kadar oldu? Otoyolda hız sınırı düzenlemesi

Otoyolda hız sınırı yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemede otoyollarda hız sınırı artırıldı. 81 ilin valiliklerine gönderilen yeni hız sınırı 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Otoyol hız sınırı düzenlemesine dair ilk açıklamayı Bakan Süleyman Soylu 5 Mayıs'ta yapmış ve uygulamanın 1 Temmuz'a yetiştirilmesinin planlandığını ifade etmişti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Otoyollarda hız sınırı konusundaki düzenlemenin detayları belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada hız sınırı düzenlemesinin 1 Temmuz'a yetiştirilmesinin planlandığını belirtmişti. Bugün İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliklerine gönderilen yazı ile otoyol hız sınırının artırıldığı belirtildi. 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle uygulanacak yeni hız sınırı ile otoyollara göre değişkenlik gösteriyor.

1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni hız sınırına göre, Edirne-İstanbul, İstanbul-Ankara, Niğde-Mersin-Şanlıurfa Tarsus-Şanlıurfa, Çeşme-İzmir-Aydın otoyollarındaki 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü ile Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir, Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarılacak.

Ayrıca yapımı devam eden veya yeni projelendirilecek otoyollarda hız sınırı 140 kilometre/saat olacak. Yeni uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalar ise sürüyor.